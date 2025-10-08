SPÖ-Erasim: „Ein guter Tag für die Mitarbeiter:innen im Tourismus“

Wien (OTS) -

„Der heutige Beschluss im Ministerrat freut mich persönlich riesig. Gemeinsam mit meinen Kolleg:innen im Parlament und der Gewerkschaft vida habe ich jahrelang für die Umsetzung eines Fonds für Tourismusbeschäftigte gekämpft“, so SPÖ-Tourismussprecherin Melanie Erasim. Nun werde der Fonds endlich Realität – für Erasim ein „Meilenstein für die Branche“. ****

Der Tourismusbeschäftigtenfonds wird Maßnahmen fördern, die dem beruflichen Fortkommen von Beschäftigten im Tourismus dienen. Das können Aus- und Weiterbildungen sein, aber auch Umschulungen, die dazu führen, dass Saisonarbeitskräfte eine ganzjährige Beschäftigung finden bzw. ausüben können. Der Fonds wird jährlich mit bis zu 6,5 Mio. Euro aus Budgetmitteln dotiert und ist im Sozialministerium angesiedelt.

„Der Tourismus ist für Österreich ein ganz wichtiger Wirtschaftszweig. Selbst in Zeiten der Rezession ist die Branche stabil auf Wachstumskurs geblieben. Das haben wir vielen tollen Betrieben aber auch ihren ausgezeichneten Mitarbeiter:innen zu verdanken. Der neue Fonds soll auch dazu beitragen, die extrem hohe Fluktuation in Tourismusberufen abzumildern. Denn wir brauchen Rahmenbedingungen, die es den Beschäftigten ermöglichen, diese schönen Berufe auch wirklich langfristig ausüben zu können“, so Erasim. (Schluss) mf/lw