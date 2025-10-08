Galeria Mana zeigt zwei Ikonen: Ruth Klüger und Ceija Stojka

Wien (OTS) -

Die Galeria Mana zeigt vom 9.10. - 16.11.2025 Arbeiten zweier Ikonen: Ruth Klüger und Ceija Stojka wurden auf eine für sie beide unerwartete Weise öffentliche Stimmen ⎯ Stimme des Überlebens, literarische Stimme, feministische Stimme, Stimme der Rom*nja, jüdische Stimme, politische Stimme - Stimme des freien Menschen. Beide wurden als Kinder mit ihren Müttern in mehrere Konzentrationslager des NS-Regimes deportiert. Für beide wurden Worte ein überlebenswichtiges Medium.

80 Jahre nach Kriegsende widmet sich ein partizipatives Ausstellungsformat in Wien den Gedichten der beiden so mutigen wie emanzipativen Frauen und zeigt dazu eine kleine Auswahl von Zeichnungen und Bildern von Ceija Stojka – im 7. Bezirk, dort, wo Ruth Klüger als Kind vor der Delogierung und Deportation zuhause war und wo Ceija Stojka nach dem Krieg lange Jahre wohnte.

Die Gedichte sind in der Ausstellung zu sehen, zu lesen und zu hören; die Besucher*innen der Ausstellung können auch aktiv werden und selbst Gedichte von Ceija Stojka sprechen und aufnehmen und deren Erinnerung so in die Gegenwart holen. Damit möchte die Ausstellung Räume öffnen, in denen Jugendliche, junge Erwachsene und Interessierte mit eigener Sprache, Texten und Gedichten experimentieren können.

Führungen und Vermittlungsformate für interessierte Schulklassen und Gruppen auf Anfrage

Donnerstag, 9. Oktober 2025, 18 Uhr, Galerie Mana, Vernissage

Begrüßung Veronika Kaup Hasler, Wiener Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, Markus Reiter, Bezirksvorsteher Wien Neubau, Sabine Kock, Philosophin und Kulturarbeiterin; Lesung Tamara Stern, Schauspielerin, und Nuna Stojka, Musik Hojda Stojka

Montag, 20. Oktober, 13 Uhr bis 17 Uhr, Galerie Mana, Schreibworkshop

Mit Mazlum Nergiz, Autor, Dramaturg, Teil des Leitungsteams im Schauspielhaus Wien und Lehrender am Institut für Sprachkunst an der Universität für angewandte Kunst Wien.

Dienstag, 21. Oktober, 18:30 Uhr, Galerie Mana, Gespräch

Ruth Klüger, Dichten als Medium der Erinnerung, Begrüßung Anna Babka, Bezirksrätin und Vorsitzende der Kulturkommission Wien Neubau, Gespräch mit Gesa Dane, Literaturwissenschaftlerin, Berlin und Verwalterin des Nachlasses von Ruth Klüger, Robert Schindel, Lyriker, Autor, Regisseur, Daniela Strigl, Literaturwissenschaftlerin und Literaturkritikerin.

Donnerstag, 23. Oktober, 18 Uhr, Filmhaus am Spittelberg, Filmvorführung

Unter den Brettern hellgrünes Gras von Karin Berger, Begrüßung Isabelle Uhl, Bezirksvorsteher Stellvertreterin Wien Neubau, anschließend Gespräch mit Christa Stippinger, Autorin, Verlagsleitung edition exil, und Nuna Stojka.

Dienstag, 4. November 18:30 Uhr, Galerie Mana, Diskussion

Prekäres Erinnern - Erkämpfte Anerkennung – Erinnerungsdiskurse nach 1945 und heute.

Einleitung: Lea Fink: Ravensbrück lesbar machen, mit Ceija Stojka. Ceija Stojka hielt ihre Erinnerungen an das Konzentrationslager Ravensbrück Ceija Stojka in Zeichnungen und Gemälden fest. Lea Fink, Fellow am Institut für Kulturwissenschaften der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, gibt einen kurzen, virtuellen Rundgang durch Ravensbrück mit Stojkas Kunstwerken.

Anschließend Gespräch mit Lea Fink, OEAW, Gedenkstätte Ravensbrück, Jüdinnen und Romnja in der Österreichischen Lagergemeinschaft Ravensbrück, Tobias Herzberg, Leitungsteam Schauspielhaus Wien und Teil der Plattform für plurale Erinnerung CPPD, Mirjam Karoly, Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust Studien, Nationale Delegierte zur Internationalen Holocaust Remembrance Alliance, unabhängige Expertin zur Situation von Roma in Europa.

Eine Initiative des Vereins Jolifanta bambla in Kooperation mit dem Wiesenthal Institut , der Ceija Stojka International Association sowie edition exil

https://www.kulturbezirk-neubau.at/neubauerinnert

https://www.galeriemana.at/Galerie/

Ruth Klüger - Ceija Stojka. Dichten ins Leben

Ausstellung vom 9. Oktober bis zum 16. November 2025 Geöffnet Dienstag bis Sonntag von 12 Uhr - 18 Uhr, Eintritt frei. Galerie Mana, Stuckgasse 4, 1070 Wien

URL: https://www.kulturbezirk-neubau.at/neubauerinnert