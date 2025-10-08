- 08.10.2025, 13:22:32
- /
- OTS0116
Arbeit im Pflegebereich: Über 120 Flüchtlinge und Vertriebene bei ÖIF-Karriereplattform mit 7 Partnerorganisationen in Dornbirn
Teilnehmer/innen aus ÖIF-Deutschkursen informierten sich über Einstiegsmöglichkeiten in die Pflege / ÖIF-Integrationsservice unterstützt Fachkräfte
Am Mittwoch, 8. Oktober 2025, fand eine Karriereplattform des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) in Dornbirn zum Schwerpunkt Gesundheits- und Pflegeberufe statt. Mehr als 120 Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte sowie ukrainische Vertriebene, die derzeit Deutschkurse beim ÖIF besuchen, nutzten die Gelegenheit, sich über offene Stellen sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Gesundheits- und Pflegebereich zu informieren. Partnerorganisationen der Karriereplattform waren Hauskrankenpflege Vorarlberg, die Pflegeschule Vorarlberg, Mobile Hilfsdienste, BIFO – Beratung für Bildung & Beruf, Connexia – Gesellschaft für Gesundheit & Pflege, Berufsförderungsinstitut (BFI) und Lebenshilfe Vorarlberg.
Bewerbungen gleich vor Ort möglich
Die Teilnehmer/innen konnten vor Ort Gespräche mit Recruiter/innen führen, sich auf offene Stellen bewerben oder ein Bewerbungsgespräch vereinbaren. Der ÖIF informierte zu berufsbegleitenden Deutschlernangeboten und unterstützte die Teilnehmer/innen vor Ort mit CV-Checks beim Verbessern ihres Lebenslaufs. Laut der Pflegepersonalbedarfsprognose der Gesundheit Österreich (GÖG) fehlen bis zum Jahr 2050 in Österreich rund 200.000 Pflege- und Betreuungspersonen. Angesichts des hohen Fachkräftebedarfs in Österreich lag der Fokus der Veranstaltung auf der Möglichkeit eines raschen Einstiegs in Pflege- und Gesundheitsberufe.
Daniel Allgäuer, Landesrat für Integration: „Dass mehr als 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ÖIF-Deutschkursen die Chance in Dornbirn genutzt haben, sich direkt mit Arbeitgebern und Ausbildungseinrichtungen zu vernetzen, zeigt, wie groß das Interesse an einer Tätigkeit im Pflegebereich ist. Integration gelingt besonders gut dort, wo Menschen Arbeit finden und gebraucht werden – und genau das ist in der Pflege der Fall. Deshalb ist es mir ein großes Anliegen, dass wir Zuwanderinnen und Zuwanderer bestmöglich beim Einstieg in Gesundheits- und Pflegeberufe unterstützen.
Patrick Kirschenhofer, Leiter des ÖIF-Integrationszentrums Vorarlberg: „Vor dem Hintergrund des hohen Fachkräftemangels im Pflegebereich informiert der ÖIF Zuwander/innen in ganz Österreich über Berufschancen im Pflegebereich. Es freut mich, dass heute über 120 Teilnehmer/innen aus ÖIF-Deutschkursen in Vorarlberg die Möglichkeit haben, Ausbildungswege im Pflegebereich kennenzulernen und mit potenziellen Arbeitgeber/innen ins Gespräch zu kommen.“
Mario Milojevic, Schulleitung Lernort Feldkirch, Pflegeschule Vorarlberg: „Als Schulleitung der Pflegeschule Vorarlberg sehe ich jeden Tag, welches Potenzial in Menschen liegt, die mit Engagement und Lebenserfahrung einen Neuanfang in der Pflege wagen. Veranstaltungen wie diese Karriereplattform sind ein wichtiger Schritt, um Vielfalt, Integration und Fachkräftesicherung miteinander zu verbinden. Wer Motivation und Lernbereitschaft mitbringt, findet bei uns vielfältige Ausbildungswege und echte berufliche Zukunftschancen, die wir mit Professionalität und Wertschätzung begleiten.“
ÖIF informiert in ganz Österreich über Einstiegsmöglichkeiten in Pflege- und Gesundheitsberufe
Um arbeitssuchende Teilnehmer/innen aus ÖIF-Deutschkursen über Beschäftigungsmöglichkeiten im Pflege- und Gesundheitsbereich zu informieren, organisiert der ÖIF eigene Karriereplattformen in ganz Österreich, Termine finden laufend statt. Im Rahmen dieser Info-Veranstaltungen informieren Einrichtungen wie das AKH Wien, die Innsbrucker Sozialen Dienste, die KAGes, die AUVA, die Caritas oder das Rote Kreuz über offene Stellen und über Einstiegs- und Ausbildungsmöglichkeiten im Gesundheits- und Pflegebereich.
Hoher Fachkräftebedarf im Pflegebereich: ÖIF-Integrationsservice für Fachkräfte unterstützt Zuwander/innen beim Einstieg in Gesundheits- und Pflegeberufe
Das ÖIF-Integrationsservice für Fachkräfte unterstützt Zuwander/innen beim Berufseinstieg in den Gesundheits- und Pflegebereich in Österreich. So hat der ÖIF heuer die Fördermöglichkeiten für die Anerkennung von ausländischen Abschlüssen und Qualifikationen im Gesundheits- und Pflegebereich ausgebaut sowie die Berufsanerkennungsförderung auf bis zu 2.500 Euro per Person erhöht; erstattungsfähig sind etwa Kosten für die Ausstellung von Anerkennungsbescheiden, Bewertungen und Übersetzungskosten für Dokumente und Zeugnisse. Zusätzlich bietet der ÖIF auf Sprachportal.at den frei zugänglichen Online-Deutschkurs „Deutsch lernen für die Pflege“ an: Der berufsspezifische Kurs richtet sich an Personen, die sich für eine Ausbildung im Pflegebereich interessieren, sich in einer Pflegeausbildung befinden oder bereits einem Pflegeberuf nachgehen. Zudem hat das ÖIF-Integrationsservice für Fachkräfte die Möglichkeit zur Förderung von berufsbegleitenden und berufsvorbereitenden Deutschkursen direkt in Unternehmen erweitert und organisiert in Zusammenarbeit mit Talent & Care, einer auf die Vermittlung von Pflegekräften aus dem Ausland spezialisierten Agentur, und den Sozialen Diensten Burgenland eigene Deutschkurse und Prüfungen für Pflegekräfte mit im Ausland erworbenen Ausbildungen. Mehr Informationen unter www.integrationsservice.at.
Rückfragen & Kontakt
Österreichischer Integrationsfonds
Telefon: +43 504682
E-Mail: presse@integrationsfonds.at
Website: https://www.integrationsfonds.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OIF