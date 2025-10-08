Arbeit im Pflegebereich: Über 120 Flüchtlinge und Vertriebene bei ÖIF-Karriereplattform mit 7 Partnerorganisationen in Dornbirn

Wien (OTS) -

Am Mittwoch, 8. Oktober 2025, fand eine Karriereplattform des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) in Dornbirn zum Schwerpunkt Gesundheits- und Pflegeberufe statt. Mehr als 120 Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte sowie ukrainische Vertriebene, die derzeit Deutschkurse beim ÖIF besuchen, nutzten die Gelegenheit, sich über offene Stellen sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Gesundheits- und Pflegebereich zu informieren. Partnerorganisationen der Karriereplattform waren Hauskrankenpflege Vorarlberg, die Pflegeschule Vorarlberg, Mobile Hilfsdienste, BIFO – Beratung für Bildung & Beruf, Connexia – Gesellschaft für Gesundheit & Pflege, Berufsförderungsinstitut (BFI) und Lebenshilfe Vorarlberg.

Bewerbungen gleich vor Ort möglich

Die Teilnehmer/innen konnten vor Ort Gespräche mit Recruiter/innen führen, sich auf offene Stellen bewerben oder ein Bewerbungsgespräch vereinbaren. Der ÖIF informierte zu berufsbegleitenden Deutschlernangeboten und unterstützte die Teilnehmer/innen vor Ort mit CV-Checks beim Verbessern ihres Lebenslaufs. Laut der Pflegepersonalbedarfsprognose der Gesundheit Österreich (GÖG) fehlen bis zum Jahr 2050 in Österreich rund 200.000 Pflege- und Betreuungspersonen. Angesichts des hohen Fachkräftebedarfs in Österreich lag der Fokus der Veranstaltung auf der Möglichkeit eines raschen Einstiegs in Pflege- und Gesundheitsberufe.

Daniel Allgäuer, Landesrat für Integration: „Dass mehr als 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ÖIF-Deutschkursen die Chance in Dornbirn genutzt haben, sich direkt mit Arbeitgebern und Ausbildungseinrichtungen zu vernetzen, zeigt, wie groß das Interesse an einer Tätigkeit im Pflegebereich ist. Integration gelingt besonders gut dort, wo Menschen Arbeit finden und gebraucht werden – und genau das ist in der Pflege der Fall. Deshalb ist es mir ein großes Anliegen, dass wir Zuwanderinnen und Zuwanderer bestmöglich beim Einstieg in Gesundheits- und Pflegeberufe unterstützen.

Patrick Kirschenhofer, Leiter des ÖIF-Integrationszentrums Vorarlberg: „Vor dem Hintergrund des hohen Fachkräftemangels im Pflegebereich informiert der ÖIF Zuwander/innen in ganz Österreich über Berufschancen im Pflegebereich. Es freut mich, dass heute über 120 Teilnehmer/innen aus ÖIF-Deutschkursen in Vorarlberg die Möglichkeit haben, Ausbildungswege im Pflegebereich kennenzulernen und mit potenziellen Arbeitgeber/innen ins Gespräch zu kommen.“

Mario Milojevic, Schulleitung Lernort Feldkirch, Pflegeschule Vorarlberg: „Als Schulleitung der Pflegeschule Vorarlberg sehe ich jeden Tag, welches Potenzial in Menschen liegt, die mit Engagement und Lebenserfahrung einen Neuanfang in der Pflege wagen. Veranstaltungen wie diese Karriereplattform sind ein wichtiger Schritt, um Vielfalt, Integration und Fachkräftesicherung miteinander zu verbinden. Wer Motivation und Lernbereitschaft mitbringt, findet bei uns vielfältige Ausbildungswege und echte berufliche Zukunftschancen, die wir mit Professionalität und Wertschätzung begleiten.“

ÖIF informiert in ganz Österreich über Einstiegsmöglichkeiten in Pflege- und Gesundheitsberufe

Um arbeitssuchende Teilnehmer/innen aus ÖIF-Deutschkursen über Beschäftigungsmöglichkeiten im Pflege- und Gesundheitsbereich zu informieren, organisiert der ÖIF eigene Karriereplattformen in ganz Österreich, Termine finden laufend statt. Im Rahmen dieser Info-Veranstaltungen informieren Einrichtungen wie das AKH Wien, die Innsbrucker Sozialen Dienste, die KAGes, die AUVA, die Caritas oder das Rote Kreuz über offene Stellen und über Einstiegs- und Ausbildungsmöglichkeiten im Gesundheits- und Pflegebereich.

