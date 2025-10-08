So viel Know-how wie noch nie!

Wien (OTS) -

Am 18.10.2025 führen die Naturfreunde Österreich gemeinsam mit GeoSphere Austria das 6. Internationale Lawinensymposium durch. Bei so vielen Vorträgen und Workshops wie noch nie soll ein stärkeres Risikobewusstsein geschaffen und der richtige Umgang mit der Lawinengefahr aufgezeigt werden. Somit ist das Lawinensymposium 2025 das größte Event Österreichs zum Thema Schnee und Lawine, Klimawandel und Katastrophenschutz.

36 Vorträge und 6 Workshops sorgen in Graz für geballtes Know-how

Internationale Referent*innen berichten über die neuesten Erkenntnisse in der Schnee- und Lawinenkunde, analysieren Lawinenunfälle vom Ereignis bis zur gerichtlichen Untersuchung und zeigen, wie im Gelände optimale Entscheidungen getroffen werden können. Die Kernaufgabe der Naturfreunde Österreich als auch der GeoSphere Austria, liegt in der Sensibilisierung sowie der fachlichen Schulung im Bereich Risikomanagement und Lawinengefahr, für alle Wintersportler*innen im alpinen Gelände.

Wann: Samstag, 18. Oktober 2025, 9:00 bis ca. 17:00 Uhr

Wo: Arbeiterkammersaal Graz, Strauchergasse 32, 8020 Graz

Was: Vorträge in drei Sälen, Workshops, Präsentationen div. Hersteller

Anmeldungen lawinensymposium.naturfreunde.at >

Jeden Winter durchschnittlich 20 bis 25 Tote durch Lawinen

In Österreich starben in den letzten Jahren pro Winter durchschnittlich 20 bis 25 Menschen in Lawinen. Viele dieser Unfälle wären mit einer besseren Tourenvorbereitung vermeidbar gewesen. Bei Kursen und Weiterbildungen der Naturfreunde Österreich erlernt man das richtige Verhalten im Notfall und kann dann besser darauf reagieren oder ihn gar im Voraus verhindern. Zu dem Thema Lawinen und Unfälle sind folgende Vorträge besonders interessant:

Walter Würtl: Lawinenunfälle bei geführten Touren

Martin Schwiersch & Bernhard Streicher: Mensch und Lawine: Schlussfolgerungen aus einer Bestandsaufnahme des Wissensstands

Norbert Pichler: Lawinenhunde der Bergrettung im Lawineneinsatz

Die Auswirkungen des Klimawandels beeinflusst die Schneedecke und dadurch verändert sich auch die Arbeit der Lawinenkommissionen im Lawinen- und Katastrophenschutz. Dazu spezielle Vorträge zum Thema am Lawinensymposium: