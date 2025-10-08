  • 08.10.2025, 13:10:33
  • /
  • OTS0112

So viel Know-how wie noch nie!

6. internationales Lawinensymposium in Graz

Das Lawinensymposium der Naturfreunde Österreich und der GeoSphere Austria steht wieder bevor. Größer als zuvor. Sei dabei!
Wien (OTS) - 

Am 18.10.2025 führen die Naturfreunde Österreich gemeinsam mit GeoSphere Austria das 6. Internationale Lawinensymposium durch. Bei so vielen Vorträgen und Workshops wie noch nie soll ein stärkeres Risikobewusstsein geschaffen und der richtige Umgang mit der Lawinengefahr aufgezeigt werden. Somit ist das Lawinensymposium 2025 das größte Event Österreichs zum Thema Schnee und Lawine, Klimawandel und Katastrophenschutz.

36 Vorträge und 6 Workshops sorgen in Graz für geballtes Know-how

Internationale Referent*innen berichten über die neuesten Erkenntnisse in der Schnee- und Lawinenkunde, analysieren Lawinenunfälle vom Ereignis bis zur gerichtlichen Untersuchung und zeigen, wie im Gelände optimale Entscheidungen getroffen werden können. Die Kernaufgabe der Naturfreunde Österreich als auch der GeoSphere Austria, liegt in der Sensibilisierung sowie der fachlichen Schulung im Bereich Risikomanagement und Lawinengefahr, für alle Wintersportler*innen im alpinen Gelände.

Wann: Samstag, 18. Oktober 2025, 9:00 bis ca. 17:00 Uhr

Wo: Arbeiterkammersaal Graz, Strauchergasse 32, 8020 Graz

Was: Vorträge in drei Sälen, Workshops, Präsentationen div. Hersteller

Anmeldungen lawinensymposium.naturfreunde.at >

Jeden Winter durchschnittlich 20 bis 25 Tote durch Lawinen

In Österreich starben in den letzten Jahren pro Winter durchschnittlich 20 bis 25 Menschen in Lawinen. Viele dieser Unfälle wären mit einer besseren Tourenvorbereitung vermeidbar gewesen. Bei Kursen und Weiterbildungen der Naturfreunde Österreich erlernt man das richtige Verhalten im Notfall und kann dann besser darauf reagieren oder ihn gar im Voraus verhindern. Zu dem Thema Lawinen und Unfälle sind folgende Vorträge besonders interessant:

  • Walter Würtl: Lawinenunfälle bei geführten Touren

  • Martin Schwiersch & Bernhard Streicher: Mensch und Lawine: Schlussfolgerungen aus einer Bestandsaufnahme des Wissensstands

  • Norbert Pichler: Lawinenhunde der Bergrettung im Lawineneinsatz

Die Auswirkungen des Klimawandels beeinflusst die Schneedecke und dadurch verändert sich auch die Arbeit der Lawinenkommissionen im Lawinen- und Katastrophenschutz. Dazu spezielle Vorträge zum Thema am Lawinensymposium:

  • Thomas Dolleschal: Neuartige Sensoren für die Überwachung, Ereigniserkennung und Warnung bei Lawinenereignissen

  • Richard Koschuch: Erfahrungen aus 15 Jahren Lawinendetektion mit dem Puls Doppler Radar in Österreich

  • Paula Spannring et al. Comparison of two avalanche terrain classification approaches: Automated Avalanche Terrain Exposure Scale - Classified Avalanche Terrain

Rückfragen & Kontakt

Naturfreunde Österreich
Peter Emrich
Telefon: 01892353426
E-Mail: peter.emrich@naturfreunde.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | T35

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright