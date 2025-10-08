  • 08.10.2025, 13:11:32
ÖHV: Reform der Saison-Kontingente bringt Vorteile für Unternehmen und Beschäftigte

ÖHV-Präsident Walter Veit begrüßt die Neuerungen bei den Saison-Kontingenten als wichtigen Schritt für mehr Planungssicherheit und mehr Wertschöpfung.

Wien (OTS) - 

„Der Tourismusarbeitsmarkt bringt besondere Herausforderungen mit sich und braucht besondere Lösungen. Die Aufstockung der Saisonkontingente und die automatische Verlängerung sind eine besondere Lösung. Sie heben die Planungssicherheit für die Unternehmen und ihre Teams auf ein neues Niveau“, begrüßt Walter Veit, der Präsident der Österreichischen Hotelvereinigung, die wichtige Einigung der Dreier-Koalition. Zusammen mit dem früheren Inkrafttreten könnten mehr Arbeitsplätze besetzt werden: „Die Hotels können ihren Gästen früher das komplette Angebot bieten und dabei noch ihre Teams entlasten. Mehr Wertschöpfung und Erleichterungen bei der Arbeit sind hervorragende Neuigkeiten für die Unternehmen und ihre Beschäftigten.“

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

