Aviso Grüne PK: Do., 9.10., 10 Uhr: Zwei Jahre nach Signa: Benko ist weg, Schlupflöcher bleiben. Wann übernimmt Regierung Verantwortung?
Einladung zur Pressekonferenz mit der Abgeordneten der Grünen, Nina Tomaselli.
Thema: Zwei Jahre nach Signa: Benko ist weg, die Schlupflöcher bleiben. Wann übernimmt die Regierung Verantwortung?
Zeit: Donnerstag, 9.10.2025 – 10 Uhr
Ort: Grüner Presseraum, Löwelstraße 12, 2. Stock, 1010 Wien
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter: presse@gruene.at
Zwei Jahre nach Signa: Benko ist weg, die Schlupflöcher bleiben. Wann übernimmt die Regierung Verantwortung?
Datum: 09.10.2025, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Grüner Presseraum
Löwelstraße 12/2. Stock
1010 Wien
Österreich
