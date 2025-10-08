  • 08.10.2025, 12:35:02
FCG-Bundesvorsitzende Romana Deckenbacher gratuliert zur erfolgreichen Betriebsratswahl in der BVAEB

Wien (OTS) - 

Die Bundesvorsitzende der Fraktion Christlicher Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter (FCG), Abg. z. NR Romana Deckenbacher, gratuliert dem Betriebsratsvorsitzenden Florian Kahl und seinem engagierten Team herzlich zum fulminanten Ergebnis bei den Betriebsratswahlen der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB).

Bei den am 7. Oktober 2025 zu Ende gegangenen Wahlen konnte das FCG-BVAEB-Team rund um Spitzenkandidat Florian Kahl seine starke Position weiter ausbauen. Das Team gewann ein weiteres Mandat hinzu und stellt nun 12 von 15 Mandaten im Betriebsrat der Angestellten. Im Arbeiterbetriebsrat hält die FCG weiterhin alle 4 Mandate, und auch die Behindertenvertrauensperson ist ein Vertreter der FCG.

„Konsequente Arbeit im Sinne der Belegschaft sowie die laufende Präsenz und das Engagement unseres BR-Teams wurden somit auch von vielen Kolleginnen und Kollegen honoriert, die unserer Wertegemeinschaft bisher nicht nahestanden“, so der alte und neue BR-Vorsitzende Florian Kahl.

FCG-Bundesvorsitzende Romana Deckenbacher zeigt sich besonders erfreut über das eindrucksvolle Wahlergebnis und die weitere gute Zusammenarbeit in den nächsten fünf Jahren:
„Florian Kahl und sein Team zeigen, dass ehrliche und effektive Betriebsratsarbeit Wertschätzung von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfährt und auch über die Grenzen des Unternehmens hinaus Wirkung zeigt.“

