Staffelauftakt getoppt: Bis zu 609.000 sahen neue „Soko Linz“-Folge in ORF 1

Wien (OTS) -

Nach dem erfolgreichen Start der vierten Staffel am 30. September 2025 mit Spitzenwerten bei Durchschnittsreichweite und Marktanteil seit der ersten Saison durfte sich die „Soko Linz“ gestern, am Dienstag, dem 7. Oktober, um 20.15 Uhr in ORF 1 bei der zweiten Folge der neuen Staffel, in der Angelika Niedetzky und Michael Steinocher das Team rund Katharina Stemberger, Alexander Pschill, Miriam Hie und Damyan Andreev verstärken, nicht nur über einen weiteren Ermittlungs-, sondern auch Quotenerfolg freuen – mit noch höherer Reichweite als beim Auftakt! Im Fall „ACAB“ ging das Team der beliebten ORF-Krimiserie nach dem Tod einer Tätowiererin auf Spurensuche und nahm dabei u. a. Kabarettist Gery Seidl ins Visier, was sich bis zu 609.000 und durchschnittlich 586.000 Zuseherinnen und Zuseher (vorläufige Gewichtung) bei einem Marktanteil von 23 Prozent (12+) nicht entgehen lassen wollten. Auch die junge Zielgruppe 12–29 rätselte bei der Lösung des Falls mit, wie ein Marktanteil von 22 Prozent zeigt. Die vierte Staffel von „Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und Gebhardt Productions gefördert von FISA+, Fernsehfonds Austria und dem Land Oberösterreich.

Ein Bestatter, der im Mariendom „Die letzte Ruhe“ findet, ruft die „Soko Linz“ am Dienstag, dem 14. Oktober, um 20.15 Uhr in ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF zu einem neuen Fall.

„Soko Linz“ auf ORF ON streamen

Die neuen Folgen von „Soko Linz“ stehen jeweils bereits sieben Tage vor ihrer ORF-1-Ausstrahlung auf ORF ON zur Verfügung, wo auch die Auftaktepisode der vierten Staffel weiterhin gestreamt werden kann.