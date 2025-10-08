Rekord-Krimi: Bestseller-Verfilmung "Zuagroast" erfolgreichster Film auf JOYN

Wien (OTS) -

Mit 1. Oktober feierte die Verfilmung von Martina Parkers Bestseller „Zuagroast" auf JOYN seine Premiere. Bereits vier Tage nach der Veröffentlichung erreicht der Gartenkrimi mit Hilde Dalik, Julia Koch und Manuel Rubey mit einer Watchtime von 3.4 Mio. Minuten - als rund 57.000 gestreamten Stunden - einen absoluten Film-Rekord auf JOYN – Damit überholt die österreichische Produktion von ProSiebenSat.1 PULS 4 & Servus TV den bisherigen Spitzenreiter „Der Schuh des Manitu" von Michael "Bully" Herbig (42.000 Stunden Watchtime, verweilte 49 Tage auf Platz 1 der JOYN-Film-VOD-Charts) und etabliert sich als erfolgreichster Film auf Österreichs kostenlosem SuperStreamer. Nach einer Woche zieht die Produktion Bilanz und steht bei einer Watchtime von 86.000 Stunden.



Die Top-5 VOD-Filme auf JOYN (Stand 8. Oktober 2025):

„ Zuagroast ” mit 86.000 Stunden Watchtime & 95.000 Video Views

” mit 86.000 Stunden Watchtime & 95.000 Video Views „ Der Schuh des Manitu “ mit 42.000 Stunden Watchtime & 58.000 Video Views

“ mit 42.000 Stunden Watchtime & 58.000 Video Views „ Monika Gruber & Viktor Gernot: Küss die Hand “ mit 26.000 Stunden Watchtime & 37.000 Video Views

“ mit 26.000 Stunden Watchtime & 37.000 Video Views „ Die Zelle – Putins Wiener Spione “ mit 25.000 Stunden Watchtime & 37.000 Video Views

“ mit 25.000 Stunden Watchtime & 37.000 Video Views „Top Gun: Maverick“ mit 23.000 Stunden Watchtime & 25.000 Video Views

Mord zwischen Gartenbeet und Dorfidylle im Südburgenland

In „Zuagroast" kehrt Journalistin Vera Horvath (Hilde Dalik) aus der Großstadt ins südburgenländische Haus ihrer Urgroßmutter zurück. Eine Schneckenplage treibt sie in den „Klub der grünen Daumen", wo sie die zugezogene Architektengattin Eva (Julia Koch) kennenlernt. Doch Evas wahre Probleme sind weniger die Schnecken als ihr tyrannischer Ehemann Paul (Manuel Rubey) mit seinen dubiosen Geschäften und zahllosen Affären. Im idyllischen Gartensetting wird nicht nur gegartelt und gelacht – sondern auch gemordet.



Quelle: JOYN Data Warehouse



