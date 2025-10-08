Finale Folgen der ORF/ARD-Serie rund um statistische Schicksalszahl „Hundertdreizehn“ am 13. Oktober in ORF 1

Wien (OTS) -

Nach dem Serienauftakt mit den ersten drei Folgen „Theo“, „Richard“ und „Jesper“ (weiterhin auf ORF ON abrufbar) und bis zu 433.000 Zuseherinnen und Zusehern am 6. Oktober 2025 geht es am Montag, dem 13. Oktober, ab 20.15 Uhr in ORF 1 sowie bereits ab 10. Oktober auf ORF ON mit den finalen drei Episoden der sechsteiligen ORF/ARD-Serie rund um die statistische Schicksalszahl „Hundertdreizehn“ und sechs Menschen, die durch einen schweren Verkehrsunfall miteinander verbunden sind, weiter. Im Fokus stehen diesmal „Clara“ (20.15 Uhr), „Sofia“ (21.05 Uhr) und „Nuriel“ (21.55 Uhr). Zu sehen sind u. a. Robert Stadlober, Patricia Aulitzky, Antonia Moretti, Maeve Metelka, Harald Windisch, Julian Waldner, Cornelius Obonya, Lia von Blarer, Anna Schudt, Armin Rohde und Max von der Groeben. Regie führte Rick Ostermann nach Drehbüchern von Arndt Stüwe. Weitere Informationen zu „Hundertdreizehn“ sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Mehr zu den Inhalten der Folgen 4-6

„Clara“ (Montag, 13. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 1, sowie Freitag, 10. Oktober, ORF ON)

Clara (Friederike Becht) überlebt den Unfall: Mit letzter Kraft klettert sie aus dem Bus und schafft es auch noch, einen jungen Mann zu retten. Die beiden freunden sich an, doch es gibt ein Geheimnis, das Clara ihm nicht verraten kann, aber alles in Frage stellt. Nur, wenn sie die Wahrheit erzählt, kann sie die Ermittler auf die richtige Spur bringen.

„Sofia“ (Montag, 13. Oktober, 21.05 Uhr, ORF 1, sowie Freitag, 10. Oktober, ORF ON)

Sofia (Antonia Moretti) überlebt den Unfall – sie erwacht im Spital und kann sich an nichts mehr erinnern. Offenbar ist sie von ihrer eigenen Hochzeit geflohen und im Brautkleid in den Bus nach Graz gestiegen. Ihre Frau Emmi (Sarah Mahita) versucht, ihr wieder die Erinnerung an das gemeinsame Leben zurückzugeben, doch vielleicht verschweigt sie ihr auch etwas.

„Nuriel“ (Montag, 13. Oktober, 21.55 Uhr, ORF 1, sowie Freitag, 10. Oktober, ORF ON)

Jonas (Benedikt Kalcher) und Simon (Simon Löcker), seit ihrer Kindheit beste Freunde, lassen sich von Nuriel (Maeve Metelka) zu einem Gefallen überreden. Es scheint keine große Sache zu sein, doch dann überstürzen sich die Ereignisse im Bus – und endlich finden Anne und Auschra den letzten Puzzlestein, der die Wahrheit ans Licht bringt.

„Hundertdreizehn“ ist eine Produktion von Windlight Pictures und Satel Film in Koproduktion mit dem ORF, dem WDR und der ARD Degeto Film für die ARD. Gefördert wird „Hundertdreizehn“ von FISA+, Film- und Medienstiftung NRW, Medienboard Berlin-Brandenburg, Nordmedia und German Motion Picture Fund.

„Hundertdreizehn“ auf ORF ON streamen

Die Folgen 1 bis 3 von „Hundertdreizehn“ stehen weiterhin auf ORF ON zur Verfügung. Die Episoden 4 bis 6 können ab 10. Oktober gestreamt werden.