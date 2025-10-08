  • 08.10.2025, 11:39:02
Vollversammlung des Seniorenrates am 13. Oktober 2025 im Parlament

Präsidentinnen Gerstorfer und Korosec laden Medienvertreter:innen herzlich ein

Wien (OTS) - 

Der Österreichische Seniorenrat, die gesetzlich anerkannte Interessenvertretung von über 2,5 Millionen Seniorinnen und Senioren in Österreich, hält am Montag, den 13. Oktober 2025 ab 10 Uhr im Nationalratssitzungssaal des Parlaments in Wien seine 13. Vollversammlung ab.

Zu Wort kommen werden vormittags Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, Sozialministerin Korinna Schumann, Abgeordneter Werner Kogler, Abgeordneter Johannes Gasser, Abgeordneter Ernst Gödl sowie Abgeordnete Andrea Michaela Schartel.

Vollversammlung des Österreichischen Seniorenrates

Die Präsidentinnen Birgit Gerstorfer und Ingrid Korosec laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zur Vollversammlung des Österreichischen Seniorenrates ein. Die Medienvertreterinnen und Medienvertreter werden um eine Anmeldung über die Webseite des Parlaments gebeten.

Datum: 13.10.2025, 10:00 Uhr - 13.10.2025, 12:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Nationalratssitzungssaal, Parlament Österreich
Dr.-Karl-Renner-Ring 3
1017 Wien
Österreich

URL: https://www.parlament.gv.at/aktuelles/termine/1877852

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Seniorenrat
Mag. Wolfgang Braumandl
Telefon: +43 1 8923465
E-Mail: kontakt@seniorenrat.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
