Vollversammlung des Seniorenrates am 13. Oktober 2025 im Parlament

Wien (OTS) -

Der Österreichische Seniorenrat, die gesetzlich anerkannte Interessenvertretung von über 2,5 Millionen Seniorinnen und Senioren in Österreich, hält am Montag, den 13. Oktober 2025 ab 10 Uhr im Nationalratssitzungssaal des Parlaments in Wien seine 13. Vollversammlung ab.

Zu Wort kommen werden vormittags Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, Sozialministerin Korinna Schumann, Abgeordneter Werner Kogler, Abgeordneter Johannes Gasser, Abgeordneter Ernst Gödl sowie Abgeordnete Andrea Michaela Schartel.

Vollversammlung des Österreichischen Seniorenrates

Die Präsidentinnen Birgit Gerstorfer und Ingrid Korosec laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zur Vollversammlung des Österreichischen Seniorenrates ein. Die Medienvertreterinnen und Medienvertreter werden um eine Anmeldung über die Webseite des Parlaments gebeten.

Datum: 13.10.2025, 10:00 Uhr - 13.10.2025, 12:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Nationalratssitzungssaal, Parlament Österreich

Dr.-Karl-Renner-Ring 3

1017 Wien

Österreich

URL: https://www.parlament.gv.at/aktuelles/termine/1877852