Vollversammlung des Seniorenrates am 13. Oktober 2025 im Parlament
Präsidentinnen Gerstorfer und Korosec laden Medienvertreter:innen herzlich ein
Der Österreichische Seniorenrat, die gesetzlich anerkannte Interessenvertretung von über 2,5 Millionen Seniorinnen und Senioren in Österreich, hält am Montag, den 13. Oktober 2025 ab 10 Uhr im Nationalratssitzungssaal des Parlaments in Wien seine 13. Vollversammlung ab.
Zu Wort kommen werden vormittags Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, Sozialministerin Korinna Schumann, Abgeordneter Werner Kogler, Abgeordneter Johannes Gasser, Abgeordneter Ernst Gödl sowie Abgeordnete Andrea Michaela Schartel.
Die Präsidentinnen Birgit Gerstorfer und Ingrid Korosec laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zur Vollversammlung des Österreichischen Seniorenrates ein. Die Medienvertreterinnen und Medienvertreter werden um eine Anmeldung über die Webseite des Parlaments gebeten.
Datum: 13.10.2025, 10:00 Uhr - 13.10.2025, 12:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Nationalratssitzungssaal, Parlament Österreich
Dr.-Karl-Renner-Ring 3
1017 Wien
Österreich
URL: https://www.parlament.gv.at/aktuelles/termine/1877852
Rückfragen & Kontakt
Österreichischer Seniorenrat
Mag. Wolfgang Braumandl
Telefon: +43 1 8923465
E-Mail: kontakt@seniorenrat.at
