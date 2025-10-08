Gemeinsam für mehr Energieeffizienz

Salzburg (OTS) -

Im Rahmen der klimaaktiv Konferenz 25 wurde Klüber Lubrication Austria am 6. Oktober als neuer Technologiepartner in das klimaaktiv-Programm aufgenommen. Die Aufnahme ins Partnernetzwerk von klimaaktiv, einer Initiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Energie und Mobilität, fand im Erste Bank Campus in Wien statt – gemeinsam nahmen Florian Held, Managing Director Sales & Marketing und Doris Preiner, Regional Manager Marketing Communications, die Auszeichnung entgegen.

„Nachhaltigkeit ist für uns kein Trend, sondern unternehmerischer Anspruch – mit der Aufnahme ins klimaaktiv-Programm bekräftigen wir unsere Verantwortung, aktiv zur Klimazukunft beizutragen“, so Florian Held. „Wir sehen unsere Rolle als Technologiepartner darin, Industrieprozesse effizienter und klimaschonender zu gestalten – mit maßgeschneiderten Schmierstofflösungen und einem klaren Fokus auf den Nutzen für Mensch und Umwelt.“

Die Konferenz stand unter dem Motto „Klimazukunft gestalten – Sicherheit für Wirtschaft und Gesellschaft“ und bot Raum für intensiven Austausch zu den Herausforderungen und Chancen der Klimatransformation.

Klüber Lubrication Austria bringt sich mit dem Klüber Energy Efficiency Programm in das klimaaktiv-Partnernetzwerk ein. Bei energieintensiven Industrieanlagen können durch optimierte Spezialschmierstofflösungen messbar Energie gespart, CO₂-Emissionen reduziert und gleichzeitig Betriebskosten gesenkt werden. Die Einsparanalysen erfolgen auf Basis international anerkannter Standards wie IPMVP oder DIN ISO 50015.

Dieses Engagement ist Teil einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie von Klüber Lubrication. Neben einer konsequenten Reduktion von Emissionen in eigenen Produktionsprozessen steht der sogenannte Handprint – also der messbare Beitrag zur CO₂-Einsparung bei Kunden – im Fokus. Für dieses Engagement wurde Klüber mehrfach ausgezeichnet, unter anderem wiederholt mit der EcoVadis Gold-Medaille, die das Unternehmen für seine Umwelt- und Sozialstandards in der globalen Lieferkette erhält.

Mit Klüber Energy Efficiency setzt Klüber Lubrication ein deutliches Zeichen: für partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Unternehmen, konsequente Innovation bei energiesparenden Schmierstofflösungen und eine klimafitte Zukunft.