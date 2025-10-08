„Alt und gut?“: „WeltWeit“-Reporter:innen über das „Leben mit Traditionen“ – am 10. Oktober um 21.20 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Kochen und Backen gehören zum beliebtesten Content auf Instagram oder TikTok. Durch sogenannte DIY-Videos – kurze, leicht verständliche Arbeitsanleitungen – haben Handwerk, Basteln und Co ein riesiges Comeback erlebt. Einzelne Trends gehen durch Hashtags und Memes viral. Auch tauchen regionale Traditionen in Form von „Challenges“ wieder auf und verbreiten sich global. Diana Weidlinger, Leonie Heitz und Leon Hoffmann-Ostenhof haben sich für die „WeltWeit“-Reportage „Alt und gut? Leben mit Traditionen“ – zu sehen am Freitag, dem 10. Oktober 2025, um 21.20 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON – neben dem Wiederaufleben von Traditionen durch die sozialen Netzwerke in Mallorca, Mauretanien und der schwedischen Arktis angeschaut, wie Menschen im echten Leben gegen die Zwänge oder für den Erhalt einer Tradition kämpfen:



Auf der spanischen Balearen-Insel Mallorca trifft Diana Weidlinger eine sogenannte Tradwife. Das sind Frauen, die bewusst ein traditionelles Rollenbild leben: Hausfrau, Ehefrau, Mutter. Und dieses Leben wird auf Instagram, TikTok und YouTube inszeniert. Die Kritik, dass sie damit die Rückkehr zu klaren Geschlechterrollen propagiert, sieht die gebürtige Deutsche nicht gerechtfertigt. Anders die ehemalige Präsidentin des Deutschen Hausfrauenbundes, sie warnt davor, dass damit Errungenschaften der Frauenbewegungen torpediert werden.



In Mauretanien werden junge Frauen immer noch nach einer jahrhundertealten Tradition gemästet. Denn nur eine sehr wohlgenährte Frau gilt als schön und hat damit gute Chancen, einen Ehemann zu finden. Um die 9.000 Kalorien täglich müssen Mädchen zu sich nehmen, mehr als viermal so viel wie eine durchschnittliche Erwachsene, erfährt Leonie Heitz auf ihrer Reise durch das Land im Nordwesten Afrikas. Eine Tradition, gegen die sich Frauen vor allem in der Hauptstadt immer öfter zur Wehr setzen, die aber auch in einer „adaptierten Form“ weiterlebt: Gewichtszunahme durch Medikamente – mit schweren gesundheitlichen Folgen für die Mädchen.



Die schwedische Arktis ist eine praktisch menschenleere Gegend. Jahrtausendelang leben dort nur die Sami. Ein indigenes Volk, dessen Lebensweise eng verwurzelt ist mit dem Land und seinen Tieren, den Rentieren. Leon Hoffmann-Ostenhof begleitet Henrik Andersson, einen Rentierhirten, bei der Arbeit und lernt dessen Familie kennen. Nur mehr wenige Sami können nach ihren alten Traditionen leben, denn Schwedens Ausbau der grünen Energie geht zulasten des Weidelands der Rentiere. Es ist ein Kampf um den Erhalt der Traditionen eines ganzen Volkes geworden, denn Lebensweise und Sprache der Sami drohen zu verschwinden.