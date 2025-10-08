  • 08.10.2025, 11:29:02
Gefordert und erreicht: Wirtschaftsbund begrüßt Aufstockung der Saisonkontingente

Wien (OTS) - 

„Der Tourismus ist ein zentraler Motor für Beschäftigung und Wertschöpfung in Österreich. Die Erweiterung der Saisonkontingente sowie die Einführung eines eigenen Westbalkankontingents haben wir als Wirtschaftsbund lange gefordert und nun endlich erreicht. Damit erleichtert die Bundesregierung den Betrieben den Zugang zu dringend benötigten Arbeitskräften, um die hohe Nachfrage in der Wintertourismussaison bewältigen zu können“, erklärt Wirtschaftsbund-Generalsekretär und ÖVP-Wirtschaftssprecher Kurt Egger.

„Besonders für die Regionen, in denen der Tourismus eine der wichtigsten Einkommensquellen darstellt, ist diese Maßnahme von großer Bedeutung. Sie stärkt die Planungssicherheit der Betriebe, ermöglicht verlässliche Beschäftigung für viele Saisonkräfte und sorgt dafür, dass Gäste in ganz Österreich auf das gewohnt hohe Service- und Qualitätsniveau zählen können. Diese Maßnahme kann jedoch nur ein erster Schritt sein – es müssen weitere Folgen, um den Tourismusstandort Österreich langfristig stark und zukunftsfit zu machen“, so Egger abschließend.

