REMINDER: PK AG Rohstoffe "Wie gelingt die Mobiliätswende?" am 10.10. um 9.15 Uhr

Österreich gehört mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von fast 24 Tonnen pro Jahr weltweit zu den Spitzenreitern beim Ressourcenverbrauch. Laut nationaler Kreislaufstrategie soll dieser Verbrauch bis 2050 auf 7 Tonnen reduziert werden – also um rund 70%. Ein großer Faktor der Rohstoffverwendung ist der Mobilitätssektor. Wie dieser zur Reduktion beitragen kann, zeigt das Ergebnis einer Studie der TU Wien gemeinsam mit der AG Rohstoffe, einem Netzwerk von Sozial- und Umweltschutzorganisationen.

Ihre Gesprächspartner:innen

Anna Leitner, Sprecherin für Ressourcen, GLOBAL 2000 und Vertreterin der AG Rohstoffe

Barbara Laa, Wissenschafterin im Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik der TU Wien

Marco Gandarillas, Senior Researcher bei der lateinamerikaweit tätigen Organisation Latinoamérica Sustentable (LAS)

Im Anschluss an die Pressekonferenz diskutieren Günther Sidl (EU-Abgeordneter), Hans-Jürgen Salmhofer (Leiter der Abteilung Mobilitätswende, BMIMI), Barbara Laa (TU Wien) sowie Marco Gandarillas (LAS), wie die Mobilitätswende rohstoffsparend und gerecht gelingen kann. Astrid Schöggl (AK Wien) wird mit einem Kommentar ergänzen. Das vollständige Programm finden Sie hier .

Eine Veranstaltung des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Österreich gemeinsam mit dem zivilgesellschaftlichen Bündnis AG Rohstoffe in Zusammenarbeit mit der AK Wien, dem VCÖ - Mobilität mit Zukunft und dem Department für Geodäsie und Geoinformation der TU Wien statt.

AG Rohstoffe

Die AG Rohstoffe ist ein Zusammenschluss der Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000, der Dreikönigsaktion der katholischen Jungschar, des Jane Goodall Institute Austria, Südwind, Netzwerk Soziale Verantwortung, Re-Use Austria und Solidar Austria.

Gefördert durch die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit.