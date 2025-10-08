FPÖ-Landbauer: „Islamisten-Spion beim Staatsschutz ist Sicherheits-GAU“

Sankt Pölten (OTS) -

„Wenn es ein islamfreundlicher Spion, der Infos an die Muslimbruderschaft weitergebeben haben soll, bis ins Innerste des Staatsschutzes schafft, ist das ein unmittelbarer Anlass zur größten Sorge und ein sicherheitspolitscher Super-GAU“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer Medienberichte über einen Muslimbruder-Spion beim Geheimdienst.

Dass der mutmaßliche Maulwurf just für den Bereich Terrorismus zuständig war, sei bezeichnend für die Zustände im DSN. „Die Bundes-ÖVP diffamierte damals Herbert Kickl und machte ihn in seiner Zeit als Innenminister zum Feindbild. Dass jetzt mutmaßliche Islamisten im Staatsschutz werken, ist an Abnormität nicht zu überbieten. Österreich wird unterwandert und die Bundesregierung schaut tatenlos zu und lässt weiterhin Tausende Asylwerber und potenzielle Gefährder ins Land“, schließt Landbauer.