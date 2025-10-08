Grüne Wien/Kraus: Fernwärme wird wieder teurer – Bürgermeister Ludwig sieht tatenlos zu

Wien (OTS) -

„Anstatt endlich einzugreifen, lässt Bürgermeister Ludwig die nächste Teuerungswelle bei der Fernwärme einfach zu. Die Zeche dafür zahlen die Wienerinnen und Wiener“, kritisiert Peter Kraus, Parteivorsitzender der Grünen Wien, angesichts der heute bekannt gewordenen neuerlichen Preissteigerung bei der Fernwärme der Wien Energie. Im Vorjahr wurde der Preis bereits um 20 Prozent erhöht, nun soll er erneut um 15 Prozent steigen.

Während andere Bundesländer, etwa Oberösterreich mit dem Grünen Landesrat Stefan Kaineder, Preiserhöhungen gestoppt haben, bleibt Wien untätig. Bereits im Sommer 2022 hat Bürgermeister Ludwig – trotz aller Warnungen – eine 92-prozentige Erhöhung der Fernwärmepreise bei der Wien Energie einfach durchgewunken. Seit damals müssen die Wiener:innen Monat für Monat teils extrem hohe Fernwärmepreise zahlen, die in keinem Verhältnis zur allgemeinen Energiepreissteigerung standen. "Jetzt setzt sich diese Politik des Durchwinkens weiter fort", kritisiert Kraus.

Die Grünen Wien fordern einmal mehr volle Preistransparenz und ein sofortiges Eingreifen: „Die Wien Energie erzielt hohe Gewinne, die Preise liegen österreichweit an der Spitze, und trotzdem werden sie weiter erhöht. Das passt schlicht nicht zusammen. Der Bürgermeister hat es in der Hand und muss hier aktiv werden. Niemand darf sich heizen nicht leisten können“, so Kraus abschließend.