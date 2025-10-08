Lieben, lachen, lernen – am Freitagabend in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Lachen auf Rezept verschreibt Omar Sarsam, der mit seiner „Sonderklasse“ am 10. Oktober 2025 um 20.15 Uhr in ORF 1 und vorab auf ORF ON den Freitagabend eröffnet. „Willst Du mit mir gehen?“ heißt es um 21.20 Uhr wieder, wenn Michelle Pippan gemeinsam mit ihren Kandidaten in der Steiermark auf der Suche nach der großen Liebe ist. Lachen ist bekanntlich die beste Medizin – vor allem, wenn sich bei „Was gibt es Neues?“ um 22.25 Uhr für Oliver Baier, Alex Kristan, Ulrike Beimpold, Berni Wagner, Malarina und Viktor Gernot alles um den „Welttag des Händewaschens“ und den „Ehrentag des Virus“ dreht.

Mehr zu den einzelnen Sendungen

„Omar Sarsam: Sonderklasse (1)“ (20.15 Uhr, 24 Stunden vorher auf ORF ON)

Nach Jahren der gelebten Praxis als Kabarettist und Arzt verschwimmen für Omar Sarsam manchmal die Grenzen dazwischen. Vollgepackt mit Besonderheiten aus beiden Welten ist er jedenfalls – und reif für die „Sonderklasse“. Die kostet für alle gleich viel, und Humor ist ein Allheil-Wundermittel. So gibt er – natürlich frei erfundene – Ambulanzprotokolle zum Besten: Die Komplikation eines verschluckten Eiswürfels, der nicht wieder rausgekommen ist, zum Beispiel, oder ein Harnwegsinsekt. Omar Sarsam behandelt alle und fürchtet keinen noch so schweren medizinischen Notfall. Er stellt sich der Welt mit Freundlichkeit und Musik. Nur bei achtbeinigen Tieren ergreift er die Flucht.

„Willst Du mit mir gehen?“ (21.20 Uhr, 24 Stunden vorher auf ORF ON)

Christopher sucht seinen Traummann am Schöckl bei Graz – mit Aussicht auf Berge und Liebe. Zwischen Gipfelkreuz und Gänsehautmomenten versuchen mögliche Traumprinzen, dem 27-Jährigen den Kopf zu verdrehen. Vier Männer stellen sich intensiven Gesprächen, einer gemeinsamen Wanderung und aufregenden Beziehungstests.

André aus Wien glänzt nicht nur bei der gemeinsamen Fotochallenge mit Kreativität. Franz aus Bayern führt Christopher mit verbundenen Augen durch den Motorikpark und zeigt, dass er ihm blind vertrauen kann. Eine besondere Challenge wartet auf David, den 21-jährigen Zivildiener, denn er muss schon beim ersten Date seine potenzielle Schwiegermutter von sich überzeugen. Für Christopher ist nicht nur der Besuch seiner Mutter eine Überraschung, sondern auch der vierte Kandidat: Jason, der 27-jährige Krankenpfleger, will sich mit einem Lied auf der Gitarre mitten in sein Herz singen.

Moderatorin Michelle Pippan unterstützt Christopher bei seinen Entscheidungen.

„Was gibt es Neues?“ (22.25 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorher auf ORF ON)

Wie sehen Grippeviren und Bärtierchen aus, was könnte ein „Kuhbrenner“ sein, und welche Personengruppe ruft den Heiligen Fiacrius als Schutzheiligen an? Zwischen dem „Welttag des Händewaschens“ und dem „Ehrentag des Virus“ findet sich Oliver Baier diesmal gemeinsam mit seinem Rateteam wieder. Alex Kristan, Ulrike Beimpold, Berni Wagner, Malarina und Viktor Gernot haben auf all diese Fragen unterhaltsame Antworten parat und werden dafür von Oliver Baier mit Stofftieren belohnt, die aussehen wie Viren. Promifragensteller Dr. Ronny Tekal – seit 30 Jahren eine Hälfte des Medizinkabarett-Duos „Peter & Tekal“ – möchte wissen, wann die sogenannte „Zehn-Einhundert-Eintausend-Regel“ zur Anwendung kommt.