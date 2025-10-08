Barbara Stöckl im Gespräch mit Andreas Goldberger, Vea Kaiser, Sarah Wiener und Michael Pammesberger

Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 9. Oktober 2025, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Ex-Skispringer und ORF-Experte Andreas Goldberger, Autorin Vea Kaiser, Unternehmerin und TV-Köchin Sarah Wiener sowie Karikaturist Michael Pammesberger zu Gast bei Barbara Stöckl.

„Ich habe ihn geliebt, den Sport. Kein Training war mir zu hart, es hat mir einfach immer wahnsinnig getaugt“, sagt Andreas Goldberger, der seine Skisprung-Karriere vor 20 Jahren beendete. Im Gespräch mit Barbara Stöckl erzählt er außerdem, dass er heute anders vom Skispringen träumt als in seiner aktiven Zeit und welchen Berg er unbedingt noch besteigen musste.

Vea Kaiser meldet sich nach sechs Jahren Schaffenspause mit ihrem vierten Roman „Fabula Rasa“ zurück und gibt zu: „Man hat als Autorin immer die Angst, dass man vergessen wird, wenn man nicht bald etwas schreibt.“ Warum die Mutter zweier Söhne zwischen Wärmepumpe und Waschmaschine schreibt und welcher wahre Kriminalfall sie zu ihrem Buch inspiriert hat, erzählt sie im ORF-Nighttalk „Stöckl“.

„Ich habe meine Werte und Ziele. Die möchte ich gern jetzt anders, direkter, praktischer gestalten“, sagt Sarah Wiener. Fünf Jahre saß die TV-Köchin für Österreichs Grüne im EU-Parlament. Jetzt widmet sie sich wieder verstärkt ihrer Stiftung, mit der sie Kindern gesunde Ernährung näherbringen will. Was sie unter anderem aus ihrer Zeit in Brüssel mitnimmt? „Ich habe die Schönheit der Demokratie erkannt.“

Seit mehr als 30 Jahren karikiert Michael Pammesberger das politische und gesellschaftliche Geschehen in Österreich und beginnt dabei meist mit der Nase der Protagonisten. Im Gespräch mit Barbara Stöckl erzählt er, warum „Karikatur nicht nur Aussehen ist“, was eine Klopapierrolle auf seinem Schreibtisch zu suchen hat und wann ein Karikaturist zur Stelle ist: „Wenn jemand auf die Bananenschale steigt.“