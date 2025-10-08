Gelingt den Wienern die Revanche? Vienna Capitals – Graz99ers live im ORF

Wien (OTS) -

Egal in welcher Sportart: Wien gegen Graz ist immer ein brisantes Duell – so auch im Eishockey. In der vergangenen Spielzeit behielten in den vier Begegnungen meistens die Grazer die Oberhand. Ein einziges Mal konnten die Capitals punkten, damals gewann das Team von Gerry Fleming mit 3:2 in der Overtime. In dieser Saison sind die Karten allerdings neu gemischt: Die Wiener haben sich im Sommer deutlich verstärkt und brennen auf eine Revanche, die 99ers wollen diesen Bemühungen trotzen. In diesem Spiel wird sicherlich auch Sam Antonitsch im Mittelpunkt stehen, der Forward wechselte erst vor Kurzem die Seiten und geht jetzt für die Hauptstädter auf Torejagd. Wie das Wiedersehen verläuft, zeigt der ORF am Sonntag, dem 12. Oktober 2025, ab 16.15 Uhr live in ORF 1.

Daniel Warmuth und ORF-Experte Dominique Heinrich kommentieren die Partie, Präsentator ist Boris Kastner-Jirka.

Auf ORF ON wird das Spiel im Live-Stream und als Video-on-Demand bereitgestellt.