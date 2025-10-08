  • 08.10.2025, 11:02:33
  • /
  • OTS0066

Nothing Ear (3) ab sofort erhältlich

Nothing Ear (3) // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/157514 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
London (OTS) - 

Ab sofort sind Nothings Ear (3) - die nächste Generation der True-Wireless-Stereo Kategorie - über nothing.tech sowie bei ausgewählten Handelspartnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich. Das neue Modell kombiniert präzise Akustik, ein integriertes Super Mic im Ladecase und ein überarbeitetes Design, das erstmals Metallakzente in Nothings ikonisches transparentes Design integriert - für ein völlig neues, individuelles Audioerlebnis.

Preise und Verfügbarkeiten

Die Nothing Ear (3) sind ab sofort zum Preis von 179 EUR (DE/AT) bzw. 169 CHF (CH) bei folgenden Handelspartnern in der DACH-Region erhältlich:

  • Deutschland: MediaMarktSaturn, Amazon, Otto, Cyberport, Galaxus etc.
  • Österreich: Amazon, MediaMarkt etc.
  • Schweiz: Digitec, MediaMarkt, Brack, Interdiscount etc.

Eine vollständige Liste der technischen Spezifikationen und Funktionen findet sich auf nothing.tech. Regelmäßige Updates zu Nothing sind über Instagram, TikTok und X erhältlich.

Weitere Informationen und Bildmaterial zu Nothing Ear (3) befinden sich im Media Kit.

About Nothing

Nothing wurde 2020 in London gegründet und ist ein Technologieunternehmen der anderen Art: eines, das menschliche Kreativität inspiriert, indem es Menschen, Design und Begeisterung wieder in den Mittelpunkt stellt. Von preisgekrönten Smartphones bis hin zu Audio-Produkten, die anders aussehen und klingen, denkt Nothing neu, wie sich Technologie anfühlen sollte. Transparent und gemeinsam einer globalen Community von über drei Millionen Menschen entwickelt Nothing Produkte, die ausdrucksstark, persönlich und unterhaltsam sind. In nur vier Jahren hat Nothing Millionen Geräte verkauft und über 1 Milliarde US-Dollar Umsatz erzielt.

Rückfragen & Kontakt

Celina Rauterberg
Tel: +49 151 40383122
celina.rauterberg@nothing.tech

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright