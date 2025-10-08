Unternehmensberatung Inverto eröffnet neuen Standort in Berlin

Köln/Berlin (OTS) -

Managing Director Stefan Oprée leitet das Berliner Inverto-Büro

Inverto feiert 25-jähriges Bestehen und komplettiert Landkarte in Deutschland

Inverto, die auf Einkauf und Lieferkettenmanagement spezialisierte Tochter der Boston Consulting Group, eröffnet ein neues Büro in Berlin und komplettiert damit die eigene Aufstellung in Deutschland. Die Unternehmensberatung startet mit einem rund zehnköpfigen Team in der Hauptstadt, Leiter des Standorts wird Managing Director Stefan Oprée.

Stefan Oprée ist Experte für Einkauf und Supply Chain Management in der Biopharma- und Medizintechnikbranche. Der 44-Jährige begann seine Karriere als Consultant bei Inverto und verließ das Unternehmen 2012 als Project Manager, um Führungserfahrung außerhalb der Beratungsbranche zu sammeln. 2018 kehrte er zu Inverto zurück und ist seither Teil des Führungsteams des Fachbereichs Healthcare. Dort unterstützt er internationale Kunden unter anderem bei Einkaufstransformationen, der Optimierung von Lieferantenportfolios sowie bei strategischen Verhandlungsprogrammen.

Mit der Eröffnung des neuen Standorts in Berlin ist Inverto nun in allen wichtigen deutschen Wirtschaftszentren präsent. Die 2000 in Köln gegründete Unternehmensberatung unterhält neben Köln Büros in Hamburg, Frankfurt und München. "Die kreative Energie, die Kultur und die besondere Dynamik Berlins sind ein zusätzlicher, starker Impuls für uns", sagt Oprée. "Die Nähe zu unserer Muttergesellschaft und allen Töchtern gibt uns die Möglichkeit, teamübergreifend innovative und zukunftsorientierte Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln." Inverto bezieht Räume im neu errichteten Bürogebäude von BCG auf dem Areal des historischen Postbahnhofs nahe dem Ostbahnhof.

Einkauf und Supply Chain Management als Schlüsselfunktionen für Wettbewerbsfähigkeit

Einkauf und Lieferkettenmanagement haben sich in den vergangenen Jahren zu zentralen strategischen Themen für Entscheider entwickelt, erläutert Inverto-CEO Daniel Weise: "Der Einkauf navigiert die Unternehmen durch die aktuell unruhigen Zeiten, stabilisiert die Resilienz, stärkt die Innovationskraft und erfüllt gesetzliche Nachhaltigkeitskriterien. Wir sehen einen deutlich steigenden Bedarf an diesen Kompetenzen und wachsen daher in Deutschland und weltweit." Die Unternehmensberatung verfügt im Jahr des 25-jährigen Bestehens über Präsenzen in Europa, den USA, Südostasien und dem Nahen Osten.

