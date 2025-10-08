Stadt Wien: Neue Leiterin der Abteilung „Einwanderung und Staatsbürgerschaft“

Wien (OTS) -

Mit Mittwoch, 8. Oktober 2025, übernimmt Nicole del Carmen Garfias die Leitung der Abteilung Einwanderung und Staatsbürgerschaft (MA 35) der Stadt Wien. Bürgermeister Michael Ludwig überreichte ihr mit Magistratsdirektor Dietmar Griebler im Beisein von Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Bildung, Jugend, Integration, Transparenz und Märkte Bettina Emmerling, Demokratie- und Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky, sowie dem Repräsentanten der Younion_Die Daseinsgewerkschaft Manfred Obermüller, das Bestellungsdekret.

Nicole del Carmen Garfias folgt nach erfolgtem Auswahlprozess (Ausschreibung und Hearing) dem ehemaligen Abteilungsleiter Georg Hufgard-Leitner nach, der seit Juni 2025 die Abteilung Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten (MA 62) leitet. Die MA 35 – Einwanderung und Staatsbürgerschaft ist für alle Verfahren im Bereich der Einwanderung und der Staatsbürgerschaft in Wien, aber auch für den Wiedererwerb der Staatsbürgerschaft von Opfern des NS-Regimes und deren Nachkommen in aller Welt zuständig.

Werdegang Nicole del Carmen Garfias und Ausblick

Die Absolventin des Studiums der Rechtswissenschaften an der Universität Wien im Jahr 2015 ist, nach mehreren Stationen in der Privatwirtschaft und im Parlament, 2019 in den Dienst der Stadt Wien (MA 40 Soziales) eingetreten.

Nach dem Wechsel in den Bereich der Magistratsdirektion, wo sie von 2022 bis 2024 in der Gruppe Krisenmanagement und Sicherheit tätig war, übernahm sie mit Juli 2024 in der MA 35 - Einwanderung und Staatsbürgerschaft die Leitung der Gruppe Recht und wurde stellvertretende Abteilungsleiterin.

„Als zentrale Einwanderungs- und Staatsbürgerschaftsbehörde in Österreich ist die MA 35 ein höchst sensibler aber auch höchst arbeitsintensiver Bereich der Wiener Stadtverwaltung,“ so Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). „Die Abteilung hat in den letzten Jahren einen merkbar positiven Reformprozess eingeleitet und umgesetzt. Dieser Weg soll fortgesetzt werden.“

Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS) schließt nahtlos an: „Dieser erfolgreich begonnene Reformprozess der MA 35 wird mit der Neubestellung der Abteilungsleitung fortgesetzt. Dieses Commitment ist ein wesentlicher Dynamo in der Bewerkstelligung der jährlichen Bewältigung des gewaltigen Arbeitspensums.“

Aufgaben und Herausforderungen der Abteilung Einwanderung und Staatsbürgerschaft (MA 35)

Die rund 850 Mitarbeiter*innen starke Abteilung, die jährlich 150 000 Verfahren bearbeitet, hat ein vielschichtiges Portfolio und ist auch für den Wiedererwerb der Staatsbürgerschaft von Opfern des NS-Regimes und deren Nachkommen in aller Welt zuständig. Mit dieser Zusatzaufgabe führt Wien mehr Einbürgerungen durch, als alle anderen Bundesländer zusammen. Auch die Staatsbürgerschaftsevidenz der Gemeinde Wien wird in der Abteilung geführt.

Geschäftseinteilung des Magistrats der Stadt Wien für die MA 35:

Handhabung des Bundesgesetzes, mit dem die Niederlassung und der Aufenthalt von Fremden in Österreich geregelt wird, ausgenommen Verwaltungsstrafverfahren.

Handhabung des Wiener Ausländergrunderwerbsgesetzes.

Handhabung des Staatsbürgerschaftsrechtes für das Bundesland und die Gemeinde Wien, ausgenommen Verwaltungsstrafverfahren.

Einstiegsinformation entsprechend den Bedürfnissen der neu aus dem Ausland Zugewanderten und Information von Migrantinnen und Migranten auf dem Weg zur Staatsbürgerschaft.

Ausstellung von gewöhnlichen Reisepässen und weiteren Reisepässen im Anlassfall der Einbürgerung.

Durchführung von Änderungen im Melderegister im Zusammenhang mit Angelegenheiten des Fremden-, Staatsbürgerschafts- und Personenstandsrechtes sowie mit Angelegenheiten des Namensänderungsgesetzes.

Führung der Zentralkartothek.

Mitwirkung bei der Handhabung des Personenstands-, Ehe-, Namens- und Matrikenrechtes.

Beglaubigung von Unterschriften auf Personenstandsurkunden aus den zivilen Altmatriken. Weitere Informationen: https://www.wien.gv.at/kontakt/ma35

