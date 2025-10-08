- 08.10.2025, 10:41:03
Kamera-/Medientermin: Tag gegen Armut – Volkshilfe sammelt wienweit Lebensmittelpakete mit Häupl/Wehsely/Ranftler
In Krisenzeiten wächst die Solidarität. Die Volkshilfe Wien sammelt ganzjährig haltbare Lebensmittel und einmal im Jahr anlässlich des Tages gegen Armut wienweit in allen Bezirken. Allein im Vorjahr wurden in weniger als 24 Stunden mehr als 5 Tonnen an haltbaren Lebensmitteln gespendet.
Datum: 17.10.2025, 10:00 Uhr
Ort: SPAR, Sandleitengasse 15-17, 1160 Wien
Teilnehmer*innen:
Michael Häupl (Präsident Volkshilfe Wien)
Tanja Wehsely (Geschäftsführerin Volkshilfe Wien)
Judith Ranftler (Mitglied der Geschäftsleitung Volkshilfe Österreich)
Alois Huber (SPAR-Geschäftsführer)
Wir ersuchen um Anmeldung unter: presse@volkshilfe-wien.at
Die Volkshilfe lädt zur Lebensmittelsammlung vor Supermärkten ein. Medientermin zum Auftakt.
Rückfragen & Kontakt
Volkshilfe Wien Gemeinnützige Betriebs-GmbH
Michael Glocker, BA
Telefon: +43 676 8784 1807
E-Mail: m.glocker@volkshilfe-wien.at
Website: https://www.volkshilfe-wien.at
