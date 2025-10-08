  • 08.10.2025, 10:41:03
  • /
  • OTS0056

Kamera-/Medientermin: Tag gegen Armut – Volkshilfe sammelt wienweit Lebensmittelpakete mit Häupl/Wehsely/Ranftler

Wien (OTS) - 

In Krisenzeiten wächst die Solidarität. Die Volkshilfe Wien sammelt ganzjährig haltbare Lebensmittel und einmal im Jahr anlässlich des Tages gegen Armut wienweit in allen Bezirken. Allein im Vorjahr wurden in weniger als 24 Stunden mehr als 5 Tonnen an haltbaren Lebensmitteln gespendet.

Datum: 17.10.2025, 10:00 Uhr

Ort: SPAR, Sandleitengasse 15-17, 1160 Wien

Teilnehmer*innen:

  • Michael Häupl (Präsident Volkshilfe Wien)

  • Tanja Wehsely (Geschäftsführerin Volkshilfe Wien)

  • Judith Ranftler (Mitglied der Geschäftsleitung Volkshilfe Österreich)

  • Alois Huber (SPAR-Geschäftsführer)

Wir ersuchen um Anmeldung unter: presse@volkshilfe-wien.at

Kamera-/Medientermin: Tag gegen Armut – Volkshilfe sammelt wienweit Lebensmittelspenden mit Häupl/Wehsely/Ranftler

Die Volkshilfe lädt zur Lebensmittelsammlung vor Supermärkten ein. Medientermin zum Auftakt.

Datum: 17.10.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: SPAR Sandleitengasse
Sandleitengasse 15-17
1160 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Volkshilfe Wien Gemeinnützige Betriebs-GmbH
Michael Glocker, BA
Telefon: +43 676 8784 1807
E-Mail: m.glocker@volkshilfe-wien.at
Website: https://www.volkshilfe-wien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VHW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright