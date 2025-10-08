Kamera-/Medientermin: Tag gegen Armut – Volkshilfe sammelt wienweit Lebensmittelpakete mit Häupl/Wehsely/Ranftler

Wien (OTS) -

In Krisenzeiten wächst die Solidarität. Die Volkshilfe Wien sammelt ganzjährig haltbare Lebensmittel und einmal im Jahr anlässlich des Tages gegen Armut wienweit in allen Bezirken. Allein im Vorjahr wurden in weniger als 24 Stunden mehr als 5 Tonnen an haltbaren Lebensmitteln gespendet.

Datum: 17.10.2025, 10:00 Uhr

Ort: SPAR, Sandleitengasse 15-17, 1160 Wien

Teilnehmer*innen:

Michael Häupl (Präsident Volkshilfe Wien)

Tanja Wehsely (Geschäftsführerin Volkshilfe Wien)

Judith Ranftler (Mitglied der Geschäftsleitung Volkshilfe Österreich)

Alois Huber (SPAR-Geschäftsführer)

Wir ersuchen um Anmeldung unter: presse@volkshilfe-wien.at

Kamera-/Medientermin: Tag gegen Armut – Volkshilfe sammelt wienweit Lebensmittelspenden mit Häupl/Wehsely/Ranftler

Die Volkshilfe lädt zur Lebensmittelsammlung vor Supermärkten ein. Medientermin zum Auftakt.

Datum: 17.10.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: SPAR Sandleitengasse

Sandleitengasse 15-17

1160 Wien

Österreich