AVISO: „Inspiration als Superkraft“ – Die ERDgespräche am 7.11.25 in Wien

Wien (OTS) -

Am 7. November finden im MuseumsQuartier Wien die 16. ERDgespräche statt. Unter dem Motto „We are many“ rückt die Veranstaltung die Kraft der Zivilgesellschaft ins Zentrum und zeigt, wie vielfältig, global und stark die Stimmen für Klimaschutz und Gerechtigkeit sind. Die ERDgespräche sind ein in Europa in dieser Form einzigartiges, international hochkarätig besetztes Vortrags- und Netzwerkevent. In Zeiten zunehmender globaler Krisen und reaktionärer Politik war die Veranstaltung noch nie so relevant wie heute.

Nationale und internationale Vordenker:innen, Aktivist:innen, Wissenschaftler:innen und Künstler:innen bringen bewegende Geschichten, Projekte und Ideen auf die Bühne, die Mut machen, inspirieren und neue Perspektiven eröffnen. In einem offenen Dialog entsteht ein Raum, in dem Gedanken Kraft gewinnen, Menschen ihre scheinbare/vermeintliche Ohnmacht überwinden und das Momentum des Handelns übernehmen.

Mit internationalen Keynote-Speaker:innen:

Tori Tsui ist Model, Klima-Aktivistin, und Beraterin der Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative. Für ihr Wirken wurde sie vielfach ausgezeichnet, unter anderem als

„Future Changemaker“ von Marie Claire, auf der Positivity-Liste von Cosmopolitan sowie auf dem Cover der Vogue gemeinsam mit Billie Eilish.

ist Model, Klima-Aktivistin, und Beraterin der Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative. Für ihr Wirken wurde sie vielfach ausgezeichnet, unter anderem als „Future Changemaker“ von Marie Claire, auf der Positivity-Liste von Cosmopolitan sowie auf dem Cover der Vogue gemeinsam mit Billie Eilish. Baro Vicenta Ra Gabbert ist Juristin und Sprecherin für sozial-ökologische Gerechtigkeit bei Greenpeace Deutschland. Sie ist Mitinitiatorin der „Zukunftsklage“, mit der junge Menschen in Deutschland erfolgreich ihr Recht auf konsequenteren Klimaschutz vor dem Bundesverfassungsgericht eingefordert haben.

ist Juristin und Sprecherin für sozial-ökologische Gerechtigkeit bei Greenpeace Deutschland. Sie ist Mitinitiatorin der „Zukunftsklage“, mit der junge Menschen in Deutschland erfolgreich ihr Recht auf konsequenteren Klimaschutz vor dem Bundesverfassungsgericht eingefordert haben. Harald Dunnink ist niederländischer Designer und Gründer der Agentur Momkai, war Mitgründer von De Correspondent mit dem Fokus auf „unbreaking News“ und startete

zuletzt gemeinsam mit dem Bestsellerautor Rutger Bregman die School for Moral

Ambition.

„We are Many – unser diesjähriges Motto ist auch ein klares Signal gegen Resignation sowie für Zusammenhalt und Widerstand”, sagt ERDgespräche-Gründerin Angie Rattay. “Denn auch wenn die Herausforderungen übergroß erscheinen – noch größer ist die Kraft einer globalen Bewegung, deren Zeit gekommen ist.“ Nach den Vorträgen lädt das Networking zum lockeren Austausch ein.

ERDGespräche – drei Tage lang

Am Folgetag, dem 8. November, können Besucher:innen beim “Superhero Saturday” im direkten Gespräch („Activist Speed-Dating“) mit NGOs sondieren, wie sie selbst aktiv werden können. Am darauffolgenden Samstag, den 9. November, präsentiert die deutsche Aktivistin und Singer-Songwriterin Laura Braun ihr Soloprogramm „Vom Weg ab“. Beginn: 19:30 Uhr. MusikQuartier Kaisersaal, Kaiserstraße 10, 1070 Wien.

Tickets unter: https://laurabraunmusic.de/termine/

Die ERDgespräche stehen erneut unter dem Ehrenschutz von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Er wird die Veranstaltung auch eröffnen.

Best-of-EARTHtalks-Video: https://www.youtube.com/@erdgespraeche

ERDgespräche / EARTHtalks

Freitag, 7.11.2025, ab 16:30 Uhr, Halle E im Museumsquartier Wien

Anmeldung unter: https://erdgespraeche.net/

Für Presse-Rückfragen und Presse-Anmeldungen (erbeten) wenden Sie sich bitte an PURKARTHOFER PR.