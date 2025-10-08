FPÖ-Nepp: Ludwig persönlich für Preis-Schock bei Wien Energie verantwortlich

Wien (OTS) -

„Der neue Preis-Schock bei Wien Energie ist kein Zufall und kein bloßes Marktproblem – er ist das direkte Ergebnis der Politik von SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig“, erklärt FPÖ-Wien Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp.

Nepp erinnert daran, dass die Fernwärmepreise in Wien nicht vom Markt festgelegt werden, sondern durch einen behördlichen Bescheid, der vom Landeshauptmann – also Michael Ludwig persönlich – unterzeichnet wird. „Ludwig ist nicht nur politisch, sondern auch rechtlich verantwortlich für die Preisgestaltung. Er könnte die Preise senken, wenn er wollte. Doch anstatt die Menschen zu entlasten, legt er weiter überhöhte Tarife fest und lässt die Wienerinnen und Wiener im Regen stehen“, so Nepp.

Während Strom- und Gaspreise europaweit wieder sinken, bleibe Wien laut Nepp einer der teuersten Fernwärmestandorte Europas. „Ludwig hat die Möglichkeit, per Bescheid eine Preisanpassung nach unten zu verfügen – er tut es nicht. Das ist keine Ohnmacht, das ist eine bewusste Entscheidung gegen die Wiener Haushalte.“

Nepp weist darauf hin, dass Bürgermeister Ludwig persönlich die Verantwortung trägt, wenn sich viele Wiener Familien und Pensionisten das Heizen im Winter nicht mehr leisten können. „Wer die Preise absichtlich in die Höhe treibt, nimmt in Kauf, dass Menschen in ihrer eigenen Wohnung frieren müssen. Es braucht endlich eine Politik der sozialen Wärme – keine weiteren Preiserhöhungen, sondern sofortige Preissenkungen!“, so Nepp.

Um diesem sozialpolitischen Skandal ein Ende zu setzen, kündigt der Wiener FPÖ-Obmann an, dass die FPÖ im kommenden Landtag einen Antrag auf sofortige Senkung der Fernwärmepreise einbringen wird.