Fußball-Leckerbissen LIVE auf JOYN & PULS 4: Portugal vs. Irland & Nordirland vs. Deutschland ab Samstag in der Primetime

Wien (OTS) -

Zwei packende WM-Qualifikationsspiele stehen auf JOYN & PULS 4 am 11. und 13. Oktober 2025 ab 20:15 Uhr am Programm. Wer holt sich die wichtigen Punkte im Kampf um ein Ticket für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, USA und Mexiko. Am Samstag, den 11. Oktober, trifft Portugal auf Irland. Superstar Cristiano Ronaldo und Co. wollen gegen die kampfstarken Iren ihre Favoritenrolle bestätigen. Am Montag empfängt Nordirland Deutschland. Die DFB-Elf will in Belfast ihre Ambitionen unterstreichen und mit einem Sieg einen wichtigen Schritt Richtung WM machen. Am 7. September 2025 gelang Deutschland in Köln ein 3:1-Arbeitssieg gegen Nordirland.



„Beide Seiten Live“ steht am Mittwoch, 8. Oktober 2025, ab 18:50 Uhr live auf JOYN & PULS 24 im Zeichen des Sports. Das Thema Nationalstadion ist durch die jüngsten Äußerungen von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick erneut ins mediale Zentrum gerückt und wird ebenso wie die aktuelle WM-Qualifikation Thema der Sendung sein, bei der das ÖFB-Nationalteam Kurs auf die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko im nächsten Jahr nimmt. Es diskutieren bei Florian Knöchl, ÖFB-Rekordtorschütze Toni Polster, Ex-Rapid-Meistermacher Peter Pacult, der ehemalige Sportminister und Grünen-Politiker Werner Kogler sowie Journalist Gerald Gossmann.



Samstag, 11. Oktober 2025, ab 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4: Portugal vs. Irland

Moderator: Mario Hochgerner

Experte: Johnny Ertl

Field-Reporter: Lukas Kapun

Kommentator: Florian Knöchl



Montag, 13. Oktober 2025, ab 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4: Nordirland vs. Deutschland

Moderator: Phillip Hajszan

Experte: Johnny Ertl

Field-Reporter: Lukas Kapun

Kommentator: Florian Knöchl



