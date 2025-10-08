Aktiv, aussichtsreich, ausgezeichnet: Wandern und Graveln in Sachsen

Dresden/Wien (OTS) -

Sachsen präsentiert sich als echtes Naturparadies für Aktivurlauber – ob zu Fuß durch wildromantische Felsenlandschaften oder auf dem Gravelbike über kurvige Trails. Mit preisgekrönten Routen, naturnahen Erlebnissen und kulturhistorischem Tiefgang bietet das Bundesland im Osten Deutschlands ideale Voraussetzungen für genussvolle Bewegung in eindrucksvoller Kulisse – auch abseits der großen Touristenströme.

Wandern mit Weitblick – und Weltklasse

Mit dem Titel „Deutschlands schönster Wanderweg 2025“ rückt Sachsen erneut ins Rampenlicht der Wanderfans: Der Caspar-David-Friedrich-Weg in der Sächsischen Schweiz wurde vom renommierten Wandermagazin zur besten Tagestour des Jahres gekürt. Die Route führt auf etwa 15 Kilometern durch die eindrucksvolle Elblandschaft rund um Krippen und Schöna – gespickt mit Ausblicken, die einst den berühmten Romantikmaler inspirierten.

Natur und Kunst verschmelzen hier auf einzigartige Weise. Informationstafeln entlang des Weges zeigen, wo Caspar David Friedrich einst skizzierte – darunter Motive, die später weltberühmt wurden, wie im Gemälde „Der Wanderer über dem Nebelmeer“. Die Neuinszenierung des Weges mit frischer Wegeführung, Schautafeln und Aussichtsplätzen entstand anlässlich seines 250. Geburtstages und ist ein Paradebeispiel für das gelungene Zusammenspiel aus Tourismus, Kultur und Naturschutz.

Auch der Kammweg Erzgebirge-Vogtland begeistert mit Höhenluft und Geschichte: Er erreichte 2025 den 3. Platz bei den Etappenwanderwegen im selben Wettbewerb. Die 289 Kilometer lange Route verbindet Naturerlebnis mit kulturellen Highlights entlang des Erzgebirgskamms.

Der Malerweg – Jubiläum mit Kultstatus

Bereits 2007 wurde der legendäre Malerweg Elbsandsteingebirge als schönste Mehrtagestour Deutschlands ausgezeichnet – und zählt auch heute noch zu den Top-Fernwanderwegen Europas. 2026 feiert er sein 20-jähriges Jubiläum in seiner modernen Wegführung. Die über 112 Kilometer lange Route führt durch die beeindruckenden Felsformationen der Sächsischen Schweiz – vorbei an Panoramen, die wie gemacht sind für Maler, Fotografen und Naturliebhaber. Weitere Infos unter: sachsen-tourismus.de/wandern

Graveln mit Flow: Blockline & RockHead

Auch auf zwei Rädern punktet Sachsen mit anspruchsvollen und landschaftlich reizvollen Touren. Für Gravelbiker und Mountainbike-Fans gibt es gleich zwei Empfehlungen:

RockHead – Graveln mit Charakter

Die neue Gravelbike-Strecke RockHead verbindet sportliche Herausforderungen mit geschichtsträchtigen Pfaden. Nach einer erfolgreichen ersten Saison geht die Route 2026 in die nächste Runde. Über rund 320 Kilometer führt sie durch die geologisch eindrucksvolle Landschaft der Sächsischen Schweiz und Oberlausitz – mit steilen Anstiegen, rasanten Abfahrten, abwechslungsreichen Untergründen und rund 4.660 Höhenmetern. Die Strecke bietet ambitionierten Gravelbikerinnen und -bikern ein intensives Natur- und Fahrerlebnis – zwischen spektakulären Panoramen, faszinierenden Gesteinsformationen und urigen Dörfern. Mehr erfahren: sachsen-tourismus.de/rockhead

Blockline – Bike-Abenteuer für die ganze Familie

Die Blockline im Osterzgebirge begeistert mit naturnahen Trails, spektakulären Holzskulpturen und einem familienfreundlichen Gesamtkonzept. Ideal für Einsteiger, Abenteurer und Genussradler, die das Erzgebirge aus einer neuen Perspektive entdecken wollen. Drei Routen führen durch eine eindrucksvolle Mittelgebirgslandschaft – vorbei an Mühlen, Bergwiesen, Basaltkuppen und Panoramablicken, die Sehnsucht und Freiheit spürbar machen.

Fazit: Sachsen bewegt – natürlich!

Ob auf historischen Künstlerpfaden, aussichtsreichen Kammwegen oder dynamischen Gravel-Trails: Sachsen ist wie gemacht für Aktive, die mehr erleben wollen – mit einem Mix aus Natur, Kultur und Bewegung, der begeistert. Ideal für den nächsten Wanderurlaub oder Bike-Trip – mit viel Raum für Entdeckungen und besondere Momente.