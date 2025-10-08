  • 08.10.2025, 10:00:40
  • /
  • OTS0039

Gemeinsam Zukunft gestalten: Schladming-Dachstein präsentiert seinen Weg zu einer verantwortungsvollen Tourismusentwicklung

Die zehnte Ausgabe des “Tourismusdialogs” fand mit einem partizipativen Ansatz und Visualisierung in Echtzeit großen Anklang

Schladming (OTS) - 

Der Klimawandel, gesellschaftliche Veränderungen sowie wirtschaftliche und ökologische Herausforderungen stellen die gesamte Tourismusbranche und damit auch die steirische Region Schladming-Dachstein vor große Aufgaben. Doch wo Herausforderungen sind, liegen auch Chancen – und davon hat die Region einige: ein engagiertes Netzwerk, bewährte Kooperationen und langjährige Nachhaltigkeitsansätze. Um diesen Wandel aktiv zu gestalten, präsentierte der Tourismusverband Schladming-Dachstein beim zehnten Tourismusdialog im Congress Schladming seine „Roadmap 2035” zur verantwortungsvollen Tourismusentwicklung. Rund 300 Gäste folgten der Einladung und erlebten eine besondere Veranstaltung >>

>> Pressetext & FOTOS: www.pressefach.info/schladming-dachstein

Rückfragen & Kontakt

Mag. (FH) Mathias Schattleitner, +43/(0)3687/23310, presse@schladming
-dachstein.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WND

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright