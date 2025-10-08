REMINDER: Pressegespräch WKÖ-Gewerbe und Handwerk am Freitag, 10. Oktober um 09:30 Uhr

Wien (OTS) -

Wie ist es derzeit um die Stimmung und Geschäftslage im Gewerbe und Handwerk sowie in einzelnen Branchen bestellt? Wie könnte die Konjunkturdynamik stärker belebt werden? Diesen und allen weiteren Fragen widmet sich das vierteljährliche

KONJUNKTUR-PRESSEGESPRÄCH

der WKÖ-Bundessparte Gewerbe und Handwerk.

Datum: Freitag, 10. Oktober 2025

Uhrzeit: 09:30 Uhr

Ort: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstr. 63, 1045 Wien, Saal 1 (Zwischengeschoß) – Achtung Saaländerung!!!

Ihre Gesprächspartner:innen:

Mst. Ing. Manfred DENK , MBA - Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der WKÖ

Mag. Christina ENICHLMAIR , M.A., KMU Forschung Austria

Prof. Dr. Reinhard KAINZ, Geschäftsführer der Bundessparte Gewerbe und Handwerk

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung bis spätestens Donnerstag, 9. Oktober, unter: dmc_pr@wko.at