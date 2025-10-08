- 08.10.2025, 09:54:32
- /
- OTS0036
REMINDER: Pressegespräch WKÖ-Gewerbe und Handwerk am Freitag, 10. Oktober um 09:30 Uhr
Aktuelle Ergebnisse der Konjunkturbeobachtung: Wie steht es um die Erholung im Gewerbe und Handwerk? Woher kann jetzt Wachstum kommen?
Wie ist es derzeit um die Stimmung und Geschäftslage im Gewerbe und Handwerk sowie in einzelnen Branchen bestellt? Wie könnte die Konjunkturdynamik stärker belebt werden? Diesen und allen weiteren Fragen widmet sich das vierteljährliche
KONJUNKTUR-PRESSEGESPRÄCH
der WKÖ-Bundessparte Gewerbe und Handwerk.
Datum: Freitag, 10. Oktober 2025
Uhrzeit: 09:30 Uhr
Ort: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstr. 63, 1045 Wien, Saal 1 (Zwischengeschoß) – Achtung Saaländerung!!!
Ihre Gesprächspartner:innen:
Mst. Ing. Manfred DENK, MBA - Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der WKÖ
Mag. Christina ENICHLMAIR, M.A., KMU Forschung Austria
Prof. Dr. Reinhard KAINZ, Geschäftsführer der Bundessparte Gewerbe und Handwerk
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung bis spätestens Donnerstag, 9. Oktober, unter: dmc_pr@wko.at
Eine Teilnahme ist auch online möglich, die Zusendung des Links erfolgt nach der Anmeldung.
Rückfragen & Kontakt
Wirtschaftskammer Österreich
Digital Media & Communication
Pressestelle
Telefon: T 0590 900 – 4462
E-Mail: dmc_pr@wko.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PWK