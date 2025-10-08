Pianistin Anika Vavić und Geiger Rémy Ballot am 16.10. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) -

Als Dirigent international gefeiert, kehrt Rémy Ballot am Donnerstag, den 16. Oktober im ORF RadioKulturhaus zu seinen Wurzeln als Violinsolist zurück. Gemeinsam mit der Pianistin Anika Vavić gestaltet er ein Duo-Programm, das bekannte und weniger bekannte franko-belgische Komponisten wie Eugène Ysaÿe, César Franck und Guillaume Lekeu zu Gehör bringt.

Der französische Dirigent und Geiger Rémy Ballot ist am Donnerstag, den 16. Oktober (ab 19.30 Uhr) im Großen Sendesaal auf der Violine zu erleben: Anlass ist die Veröffentlichung seiner Gesamteinspielung aller Ysaÿe-Solosonaten, die Mitte Oktober erscheint. Gemeinsam mit der aus Belgrad stammenden Pianistin Anika Vavić bringt er große Vertreter der französisch-belgischen Violinschule auf die Bühne. Auf dem Programm stehen Eugène Ysaÿes „rêve d’enfant“ und seine „Sonate für zwei Violinen“ (2. Satz), Guillaume Lekeus „Sonate für Violine und Klavier“ und César Francks „Sonate für Violine und Klavier“. Die zweite Violine spielt Iris Ballot. Der Eintritt beträgt EUR 28,-; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 15 % Ermäßigung. Mehr Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).