FMA-Podcast "Reden wir über Geld" fragt: Bitcoin, Blockchain & Betrug – Wie sicher ist Krypto?

Kryptowerte im Realitätscheck – zwischen Hype, Regulierung und Risiko

Wien (OTS) - 

Sind Digitale Coins ein Geld- und Banken-Ersatz? Ein Highway zu schnellem Reichtum? Eine ganz normale Geldanlage? Wie sicher sind Krypto-Assets? Unsere Expertinnen Fiona Springer und Patricia Floh-Weninger widmen sich in der fünften Folge des FMA-Podcasts "Reden wir über Geld" dem Thema Krypto-Werte und haben dafür zum ersten Mal auch einen Gast eingeladen. Ralph Rirsch, Krypto-Experte aus der FMA klärt auf: Was ist Bitcoin, was ist die Blockchain, was sind Stablecoins und wie erkennt man, ob eine Krypto-Börse seriös ist?

In der jetzt veröffentlichten Folge geben die FMA-Expert:innen einen Überblick über die verschiedenen Arten von Krypto-Assets und erklären, warum die zunehmende Regulierung gerade für Anleger:innen gut ist und worauf man zum Beispiel bei der Verwahrung von Coins achten sollte. Im „Fraud der Folge“ geht es ebenfalls um ein Betrugsschema mit Krypto-Bezug: den sogenannten Rug Pull. Dabei wird ein neues Krypto-Projekt mit großem Marketingaufwand beworben. Doch sobald genug Geld im System ist, ziehen die Entwickler:innen das Kapital ab und lassen das Projekt kollabieren. Zurück bleiben ein wertloser Coin und enttäuschte Anleger:innen.

Die neue Folge von „Reden wir über Geld“ ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen und unter https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/podcast abrufbar. Auf Instagram finden Sie die Verbraucherinformationen der FMA unter @redenwiruebergeld. Eine aktuelle Warnung der europäischen Aufsichtsbehörden zum Umgang mit Kryptowerten finden Sie auf der Website der FMA.

FMA-Podcast "Reden wir über Geld"

Kryptowerte im Realitätscheck – zwischen Hype, Regulierung und Risiko

Rückfragen & Kontakt

FMA-Mediensprecher
Boris Gröndahl
Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
