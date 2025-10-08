  • 08.10.2025, 09:46:32
Einladung: Feuerwehr-Einsatztraining in Eisenbahntunnel

Exklusiver Medientermin für Medienvertreter:innen, bei einem Bahntunnel-Training dabei zu sein und hautnah zu erleben, was ein solcher Einsatz für die Feuerwehr bedeutet.

Wien/Eisenerz (OTS) - 

Die Tunnelsicherheit in Österreich wird vor allem durch die heimischen Feuerwehren sichergestellt. Ob Straßen- oder Bahntunnel: Feuerwehrmitglieder stehen innerhalb kürzester Zeit bereit, um im Einsatzfall auszurücken, Menschenleben zu retten und Gefahren zu beseitigen.

Damit diese Einsätze höchstprofessionell und auch für die Feuerwehrkräfte so sicher wie möglich ablaufen, ist nach einer umfangreichen Ausbildung auch regelmäßiges Training erforderlich.

Seit 2021 gibt es am steirischen Erzberg das Tunneltrainingszentrum des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes (ÖBFV), das allen „Portalfeuerwehren“ Österreichs zur Verfügung steht. In Zusammenarbeit mit dem Zentrum am Berg der Montanuniversität Leoben bietet diese Trainingsanlage reale Bedingungen für Straßen- und Bahntunnelanlagen. Der Bedarf an solchen Trainings steigt, wird doch z.B. der Koralmtunnel in Kürze in Betrieb genommen.

Exklusiver Medientermin...

...für Medienvertreter:innen, bei einem Bahntunnel-Training dabei zu sein und hautnah zu erleben, was ein solcher Einsatz für die Feuerwehr bedeutet.

23. Oktober 2025, 10:00 Uhr – 14:00 Uhr

Mario Stecher Platz 1, 8790 Eisenerz (Treffpunkt zur gemeinsamen Fahrt in das Trainingszentrum)

Programm

  • Einführung und Briefing
  • Führung durch das Areal
  • Einblick Training: Schlauchmanagement
  • Mittagspause
  • Interviews, Einzelgespräche
  • Einblick Training: Löschtechniken

Für Informationen und Interviews stehen zur Verfügung

  1. Robert Mayer, Präsident des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes
  2. Reinhard Leichtfried, Landesfeuerwehrkommandant Steiermark
  3. Robert Galler, Departmentleiter Zentrum am Berg
  4. Klaus Tschabuschnig, ÖBFV-Referatsleiter „Einsatz und Ausbildung“

Eine Anmeldung bei Andreas Rieger (andreas.rieger@feuerwehr.or.at) ist erforderlich.

Festes Schuhwerk (Wanderschuhe, Stiefel) sowie eine Jacke bzw. wärmere Bekleidung werden dringend empfohlen.

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Bundesfeuerwehrverband
Andreas Rieger, MA
Telefon: +4366488279831
E-Mail: andreas.rieger@feuerwehr.or.at
Website: https://www.bundesfeuerwehrverband.at

