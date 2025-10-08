Aktionstage Hören im Oktober und November: Damit „Wie bitte?“ ein Ende hat

Wien (OTS) -

Schwerhörigkeit ist ein regelrechtes Volksleiden. Jede:r Zweite über 70 Jahren hat Schätzungen zufolge eine behandlungsbedürftige Hörminderung. Trotzdem ist schlecht Hören im Gegensatz zu schlecht Sehen für viele mit Scham behaftet, was dazu führt, dass viel zu viele Menschen nichts dagegen unternehmen. Um einfach und niederschwellig die Möglichkeit zu einem kostenlosen Hörtest zu schaffen, organisiert das Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz mit seinen Partnerapotheken von 13. Oktober bis 26. November 2025 Aktionstage.

Gutes Hören ist entscheidend für Lebensqualität und Wohlbefinden. Doch rund 1,6 Millionen Menschen sind in Österreich von einer messbaren Hörminderung betroffen – das entspricht etwa 18–20 Prozent der Bevölkerung. Der Grad reicht dabei von leichter bis zu hochgradiger Schwerhörigkeit. Rund 500.000 Personen gelten als schwerhörig im medizinischen Sinn. In der Altersgruppe der Über-70-Jährigen hat jede:r zweite eine behandlungsbedürftige Hörminderung.

Viele warten zu lange mit der Abklärung

Die Betroffenen sind oft überfordert, wenn das Hörvermögen abnimmt. Sie fühlen sich nicht mehr sicher, reagieren gereizt, verärgert oder gar aggressiv. Sie merken zwar meist, dass etwas nicht stimmt, führen es aber nicht gleich auf eine Hörminderung zurück oder wollen diese nicht wahrhaben. Obendrein ist es oft nicht so einfach, eine Hörminderung bzw. einen Hörverlust zu erkennen.

„Im Gegensatz zu einer Sehschwäche, die ohne Scheu mit einer schicken Brille kompensiert wird, ist schlechtes Hören in unserer Gesellschaft immer noch schambehaftet“, bedauert Mag. Erika Sander, Generalsekretärin der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. „Deshalb scheuen viele Menschen den Gang zur Fachärzt:in oder zu einer Hörakustiker:in. Doch das ist folgenschwer, da nur durch eine rechtzeitige Behandlung ein Fortschreiten des Hörverlustes verhindert und die Lebensqualität deutlich verbessert werden können. Wir wollen aus diesem Grund die Schwelle für eine Erstabklärung nochmal senken und organisieren Aktionstage im Rahmen vom Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz.“

Aktionstage schaffen einfachen Zugang zu Hörtest

Vom 13. Oktober bis 26. November 2025 bieten die Partner-Apotheken vom Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz an jeweils einem bestimmten Tag kostenlos und unkompliziert einen Hörtest inklusive Beratung an. Diese Aktion findet gemeinsam mit Neuroth und den Hörakustik-Spezialist:innen des Unternehmens statt.

„In eine Apotheke geht nahezu jede:r regelmäßig und ohne Scheu“, erklärt Sander. „Das wollen wir nützen, um zögernden Betroffenen den Schritt noch einfacher zu machen.“

Die passend gelegene Apotheke samt Termin des jeweiligen Aktionstages finden Interessierte auf der Website www.gesundheitsnetz-goldeneskreuz.at/hoeren

Passend zur Aktion findet zudem am 20. November 2025, um 18.30 Uhr der Info-Vortrag „Besser hören“ des Neuroth-Hörakustikers Rainer Roßbory in den Räumen der ÖGGK statt. https://www.oeggk.at/veranstaltung/besser-hoeren/

Und Podcast-Fans können bereits ab dem 24. Oktober 2025 Wissenswertes in der Episode „Wie bitte? – Wenn das Hören schwieriger wird“ des Podcasts HÖRENSWERT erfahren.

Fotos finden Sie unter diesem Link: https://accelent.fromsmash.com/m50AiT-l5C-dt

Über die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Als traditionsreicher gemeinnütziger Verein widmet sich die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze seit über 130 Jahren der Gesundheit. Dabei verstehen wir Gesundheit ganzheitlich und entwickeln Konzepte, die die Versorgung der Bevölkerung verbessern. Wir kennen das System, wissen, wo Lücken sind, und verstehen die Anliegen von Patient:innen. Mit dieser Expertise schaffen wir innovative Ideen und spezielle Angebote, die die Gesundheitskompetenz der Menschen stärken und die Leistungen des staatlichen Gesundheitssystems ergänzen. Wir setzen inhaltliche Schwerpunkte und realisieren zielgerichtete Kampagnen, die wichtige Gesundheitsfragen und weitverbreitete Erkrankungen thematisieren sowie Gesundheitskompetenz vermitteln. www.oeggk.at

Aktionswochen "HÖREN"

Machen Sie in 31 ausgewählten Partner-Apotheken vom Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz kostenlos einen Hörtest und überprüfen Sie Ihre Hörgesundheit!

Datum: 13.10.2025, 08:00 Uhr - 26.11.2025, 14:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Apotheken vom Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz

URL: https://gesundheitsnetz-goldeneskreuz.at/hoeren