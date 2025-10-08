Presseeinladung: Österreichs erstes Restaurant, das ab sofort nur noch von Lehrlingen betrieben wird

Weiz (OTS) -

Diese Hoteliersfamilie geht einen ganz neuen Weg, um junge Talente zu fördern: Die Location ist ein 300 Jahre altes Bauernhaus im steirischen Almenland mit bis zu 70 Sitzplätzen und involviert sind 28 Lehrlinge. Die „Huabn“ wird Österreichs erstes Restaurant, das ausschließlich von Lehrlingen betrieben wird.

Exklusiv laden wir Medienvertreter:innen drei Tage vor der offiziellen Eröffnung zu einer Generalprobe ein, bei der die Lehrlinge ihr einzigartiges Vorhaben sowie ihr Konzept präsentieren werden und dir Gründe dafür erklären. Natürlich werden die jungen Gastronom:innen dazu auch ein Menü servieren.

Pressemeeting und Pressedinner:

Österreichs erstes Restaurant, das nur von Lehrlingen betrieben wird

WANN: Mittwoch, 22. Oktober, 17:30 Uhr

WO: Restaurant Huabn gegenüber Naturhotel Bauernhofer (Brandlucken im Almenland 78, 8172 Heilbrunn, Steiermark)

WER: 28 Lehrlinge sowie die Hoteliersfamilie Bauernhofer. Zur Generalprobe wird das Restaurant voll sein, die ersten Gäste sind Medienvertreter:innen sowie Eltern und Verwandte der Lehrlinge.

(Übernachtungsmöglichkeit gibt es im Naturhotel Bauernhofer)

Anmeldung und Rückfragen: presse@dreamshappen.at

