  • 08.10.2025, 09:30:34
  • /
  • OTS0028

Presseeinladung: Österreichs erstes Restaurant, das ab sofort nur noch von Lehrlingen betrieben wird

Einladung zum Pressedinner am 22. Oktober (17:30 Uhr) in der Huabn im steirischen Almenland: Generalprobe für Österreichs erstes Restaurant, das nur von Lehrlingen betrieben wird.

Eine Antwort auf Personalmangel und Wirtshaus-Sterben: Die Location ist ein 300 Jahre altes Bauernhaus im steirischen Almenland mit bis zu 40 Sitzplätzen und involviert sind an die 30 Lehrlinge. Die „Huabn“ wird Österreichs erstes Restaurant, das ausschließlich von Lehrlingen betrieben wird.
Weiz (OTS) - 

Diese Hoteliersfamilie geht einen ganz neuen Weg, um junge Talente zu fördern: Die Location ist ein 300 Jahre altes Bauernhaus im steirischen Almenland mit bis zu 70 Sitzplätzen und involviert sind 28 Lehrlinge. Die „Huabn“ wird Österreichs erstes Restaurant, das ausschließlich von Lehrlingen betrieben wird.

Exklusiv laden wir Medienvertreter:innen drei Tage vor der offiziellen Eröffnung zu einer Generalprobe ein, bei der die Lehrlinge ihr einzigartiges Vorhaben sowie ihr Konzept präsentieren werden und dir Gründe dafür erklären. Natürlich werden die jungen Gastronom:innen dazu auch ein Menü servieren.

Pressemeeting und Pressedinner:
Österreichs erstes Restaurant, das nur von Lehrlingen betrieben wird
WANN: Mittwoch, 22. Oktober, 17:30 Uhr
WO: Restaurant Huabn gegenüber Naturhotel Bauernhofer (Brandlucken im Almenland 78, 8172 Heilbrunn, Steiermark)
WER: 28 Lehrlinge sowie die Hoteliersfamilie Bauernhofer. Zur Generalprobe wird das Restaurant voll sein, die ersten Gäste sind Medienvertreter:innen sowie Eltern und Verwandte der Lehrlinge.
(Übernachtungsmöglichkeit gibt es im Naturhotel Bauernhofer)

Anmeldung und Rückfragen: presse@dreamshappen.at

Presseeinladung & Dinner: Österreichs erstes Restaurant, das nur von Lehrlingen betrieben wird

Die „Huabn“ wird Österreichs erstes Restaurant, das ausschließlich von Lehrlingen betrieben wird. Exklusiv laden wir Medienvertreter:innen drei Tage vor dem offiziellen Start zu einer Generalprobe ein, bei der die Lehrlinge ihr in Österreich einzigartiges Vorhaben sowie ihr Konzept präsentieren werden und dir Gründe dafür erklären. Natürlich werden die jungen Gastronom:innen dazu auch ein Menü servieren. Anmeldung: presse@dreamshappen.at

Datum: 22.10.2025, 17:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Restaurant Huabn
Brandlucken im Almenland 78
8172 Heilbrunn
Österreich

Rückfragen & Kontakt

DREAMS HAPPEN Kommunikation
Telefon: +436605628067
E-Mail: office@dreamshappen.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | DRE

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright