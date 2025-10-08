  • 08.10.2025, 09:13:34
"OKTOFOKUS" UND "MIET-MAFIA IN WIEN" AUF OKTO

Auftakt der MOMENT.AT-Serie auf OKTO am 15. Oktober 2025 um 20:35 Uhr

Screenshot der Doku
WIEN (OTS) - 

Zum Auftakt der elfteiligen Serie von MOMENT.AT auf OKTO spricht OKTO-Moderatorin Katharina Obermayer mit MOMENT.AT-Leiterin Barbara Blaha im OKTO-Studio im Rahmen der Sendereihe OKTOFOKUS über das MOMENT Magazin, Journalismus und die MOMENT.AT-Serie auf OKTO (Länge: ca. 30 Minuten).

Im Anschluss läuft die Doku „Miet-Mafia in Wien: Wie Immobilienhaie Mieter:innen loswerden“. Redakteur Andreas Bachmann deckt auf, wie Immobilieninvestoren Gebäude zu wahren Schrotthäusern verkommen lassen, wie sie Bewohner:innen rausekeln und die Notlage armer Menschen ausnutzen. Dahinter steckt ein System (Länge: 49:23).

Von 15. Oktober bis 17. Dezember 2025 zeigt OKTO jeden Mittwoch um 20:35 Uhr insgesamt fünf Dokus, zwei Reportagen und vier Bühnen-Abende von MOMENT.AT. OKTO sendet linear, im Livestream auf www.okto.tv und auf JOYN. Die Sendungen sind nach der Ausstrahlung dauerhaft in der Oktothek verfügbar. MOMENT.AT ist Journalismus mit Haltung, den man auch unterstützen kann: www.moment.at/jetzt

