FW- Achhorner: ‚Zukunft bauen‘ bedeutet, Energie sichern und unsere Wirtschaft in Bewegung halten!
FW fordert krisensichere Versorgung und Infrastruktur mit Hausverstand!
Mit der Kampagne ‚Zukunft bauen‘ setzt die Freiheitliche Wirtschaft (FW) klare Signale: Österreich braucht Sicherheit in der Energieversorgung und leistungsfähige Verkehrswege, um wirtschaftlich stark zu bleiben. Statt ideologischer Blockaden fordert die FW endlich Taten – für Versorgungssicherheit, Planbarkeit und Wachstum.
Strom, Gas und Wärme krisensicher und leistbar machen!
Die Energiepolitik der letzten Jahre hat Betriebe und Haushalte gleichermaßen verunsichert. Die FW fordert daher einen Energie-Krisenmechanismus, der im Ernstfall Versorgung und Preise stabil hält, sowie eine verursachergerechte Netzentgeltreform, damit nicht länger kleine Betriebe für politische Fehlentscheidungen zahlen müssen.
Versorgungssicherheit ist keine Theorie – sie ist Überlebensfrage für Standort und Arbeitsplätze.
Unsere Wirtschaft braucht leistungsfähige Straßen, Schienen und Netze – keinen Stau!
Funktionierende und moderne Infrastruktur ist die Lebensader unserer Wirtschaft. Ob Straße, Schiene oder Breitband – überall fehlen Investitionen, während grüne Ideologie den Ausbau in den letzten Jahren gebremst hat.
Die FW fordert: Straßen sanieren, Bahnverbindungen und Breitband ausbauen – statt verhindern! Nur mit modernen Verkehrs- und Kommunikationswegen kann die Wirtschaft wachsen – vor allem im ländlichen Raum.
Die Obfrau der Freiheitlichen Wirtschaft Tirol, DI Evelyn Achhorner hält fest: ‚Zukunft bauen‘ heißt: Energie sichern, funktionierende Verbindungen schaffen und Ideologie stoppen. Ohne Strom, Gas und funktionierende Straßen läuft kein Betrieb. Wir brauchen wieder Vernunft statt Verbote – für ein starkes, leistungsfähiges Österreich!“
