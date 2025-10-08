Standort Österreich: Wettbewerbsfähig durch KI?

Wien, Oberösterreich (OTS) -

Ob KI auch tatsächlich das tut, was sie wirklich soll, überwachen die AI-Experten von TRUSTIFAI, dem KI-Joint Venture des TÜV AUSTRIA und des Software Competence Center Hagenberg, für Unternehmen, die KI in ihrer Organisation implementieren.

Es brauche immer eine Anleitung, wie KI rechtlich und organisatorisch im Unternehmen situiert wird und beispielsweise mit der Maschinensicherheitsrichtlinie oder der Datenschutzverordnung korrespondiert, erklärt TRUSTIFAI-Geschäftsführer Andreas Gruber: „Wir begleiten Unternehmen mit unserem Forschungsbackground, einem erfahrenen Team und unserem einzigartigen Ansatz für belastbare KI-Prüfungen.“

Neben der Modell-Validierung, also der Frage, ob KI auch tatsächlich das tut, was sie wirklich soll, liefert TÜV AUSTRIA für Verantwortliche in Unternehmen auch die Befähigung, zuverlässige KI-Modelle selbst zu entwickeln, bietet Qualitäts- und Risikomanagementzertifizierungen, Management-, Safety- und Ethiktrainings und berät beim Aufbau von KI-Monitoring nach Stand der Technik.

Als relevante Zielgruppe adressiert Andreas Gruber Verantwortliche in den Bereichen Systementwicklung, Corporate Governance, Qualitäts- und Risikomanagement. Diese seien in der Umsetzung der regulatorischen Anforderungen verantwortlich und spielten daher eine Schlüsselrolle bei der erfolgreichen Implementierung von KI.

Das soeben erschienene TÜV AUSTRIA KI-Whitepaper "Safe and Certifiable AI Systems: Concepts, Challenges, and Lessons Learned" ist kostenfrei verfügbar unter tuvaustria.com/ai