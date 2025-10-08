Offener Brief von Lehrenden der PH NÖ an BM Wiederkehr zur Abberufung von Rektor Erwin Rauscher

Baden bei Wien (OTS) -

Sehr geehrter Herr Bundesminister Wiederkehr, MA,

Gerechtigkeit, Unvoreingenommenheit und das Prinzip der Fairness sind Grundpfeiler unseres demokratischen Staatsgefüges: Man höre auch die andere Seite. Im Wirbel um die PH NÖ, der nun am 2.10.2025 in der Abberufung von Rektor Erwin Rauscher gipfelte, ist dieser Grundsatz missachtet worden. Lehrende und Studierende der PH NÖ haben seit Mai 2025 wiederholt an Sie appelliert, auch jene zu hören, die hier gerne arbeiten – aber von einem Dienstrecht betroffen sind, das fachlich-organisationale Tätigkeiten nicht berücksichtigt. Wir wurden abgewiesen oder es kam keine Reaktion.

Die Dienstleistung der PH NÖ besteht zum überwiegenden Teil aus Lehrgängen für Lehrer*innen der rund 1200 Schulstandorte Niederösterreichs. Das Dienstrecht lässt hier keine andere Möglichkeit als ein „Hilfskonstrukt“ zur Abgeltung der Administration und Organisation zu - welches jedenfalls an vielen anderen Hochschulen ebenfalls im Einsatz ist.