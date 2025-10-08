  • 08.10.2025, 08:37:03
Mehr Sport, mehr Ös: Der neue jö.SPORTPASS bringt noch mehr Bewegung ins Leben

Der neue jö.SPORTPASS ermöglicht flexible Nutzung von über 350 Sportangeboten – ohne Bindung und mit der Möglichkeit, beim Sporteln wertvolle Ös zu sammeln.

Der neue jö.SPORTPASS ermöglicht flexible Nutzung von über 350 Sportangeboten – ganz ohne Bindung und mit der Möglichkeit, beim Training Ös zu sammeln und diese in wertvolle Rabatte umzuwandeln.
Wien (OTS) - 

Der jö Bonus Club verkündet ein sportliches Update: Österreichs größtes Kundenbindungsprogramm bringt gemeinsam mit myClubs frischen Schwung in sein Sportangebot. Aus zwei Modellen wird ein neues, vereinfachtes Abo, das mehr Angebote umfasst und weniger kostet. Der neue jö.SPORTPASS bietet Zugang zu über 350 Sportanbietern ohne Bindung mit voller Flexibilität. Mit nur einem Abo wird durch die vielen Sportarten tägliche Abwechslung möglich – darunter Fitnessstudios, Yoga, Schwimmen und vieles mehr. jö Mitglieder können zusätzlich beim Sporteln wertvolle Ös sammeln.

Was vor eineinhalb Jahren als innovatives Sportabo für jö Mitglieder begann, wird jetzt noch besser, denn der jö Bonus Club vereinfacht sein Angebot und macht es gleichzeitig attraktiver. Aus den bisherigen zwei Mitgliedschaften wird ein gemeinsames Sportabo: der neue jö.SPORTPASS. Damit wird Sporteln für jö Mitglieder nicht nur einfacher, sondern auch günstiger und vielfältiger. Denn das neue Angebot vereint die Vorteile beider Abos und wird zum Preis der bisherigen Basis-Mitgliedschaft angeboten.

Geld sparen beim Schwitzen: Der jö.SPORTPASS macht’s möglich

Mit dem jö.SPORTPASS erhalten Mitglieder Zugang zu über 350 Sportanbietern und vielen Sportarten in ganz Österreich – darunter Fitnessstudios, Schwimmbäder und Boutique Studios für Yoga, Pilates oder Crosstraining – und im Winter sogar Eislaufplätze. Auch alle bestehenden Mitglieder profitieren ab 7. Oktober von mehr Sport für 49 Euro.

„Mit dem neuen jö.SPORTPASS machen wir Sport für unsere Mitglieder noch zugänglicher und abwechslungsreicher“, sagen Nikolai Scheurecker und Alexander Merklein, Geschäftsführer des jö Bonus Clubs. „Eine Mitgliedschaft, viele Möglichkeiten: Das ist unser Beitrag zu mehr Bewegung im Leben der Österreicher:innen und folgt dem Credo des jö Bonus Clubs, ein nützlicher und ständiger Begleiter im Alltag seiner jö Mitglieder zu sein.“

Auch myClubs-Gründer und CEO Tobias Homberger begrüßt die Weiterentwicklung: „Unsere App bringt Menschen in Bewegung – flexibel, motivierend und lokal. Gemeinsam mit dem jö Bonus Club schaffen wir neue Anreize für ein aktives Leben und stärken gleichzeitig die Sportlandschaft in ganz Österreich.“

Mit der App zum Sporterlebnis

Der Einstieg in die Welt des jö.SPORTPASS ist denkbar unkompliziert: Alle Sportbegeisterten und die, die es noch werden wollen, registrieren sich auf sportpass.at, schließen das Abo ab und laden anschließend die jö.SPORTPASS App herunter. Schon kann es mit dem Entdecken, Ausprobieren und Buchen der vielfältigen Sportangebote losgehen. Und das Beste: jö Mitglieder sammeln beim Sporteln jeden Monat 100 Ös, die sie beim Einkauf bei einem der jö Partner in Rabatte umwandeln können.

Alle Informationen zu den verfügbaren Sportarten und Partnern sind unter sportpass.at zu finden. Hier geht es zum Apple App Store (iOS) und Google Play Store (Android).

