Licht&Schatten-Touren in acht Wiener Bezirken

Wien (OTS) -

Das Festival “Wiener Lichtblicke 2025" eröffnet am 10. Oktober in der Breitenfelder Kirche in 1080 Wien und läuft bis zum 18. November 2025. Die 90-minütigen Licht&Schatten-Touren in acht Bezirken laden dazu ein, Orte und Zeitgeschichte im Licht der Kunst zu entdecken. Neu 2025 ist, dass die Kunstwerke direkt von den Teilnehmenden während der Touren geschaffen werden. Eine Beteiligungsforschung begleitet das Projekt. Damit verknüpfen die “Wiener Lichtblicke” bereits zum sechsten Mal temporäre Lichtkunst im öffentlichen Raum mit demokratischen Fragestellungen.

Dazu die Initiatorin Victoria Coeln: „Die Verbindung von Licht, Kunst und Teilhabe schafft die Möglichkeit, Selbstwirksamkeit mit anderen zu erleben. Alle können an Kunst teilhaben und die Kraft erleben, die sich im Licht des gemeinsamen Tuns entfaltet.“

Die Eröffnung der Wiener Lichtblicke ist am Freitag 10. Oktober, um 20:30 Uhr in der Breitenfelder Kirche in 1080 Wien.

Termine Licht&Schatten-Touren

Anmeldung: https://www.wienerlichtblicke.at/programm-2025/

1080 Josefstadt: Treffpunkt vor der Piaristenkirche, Freitag, 10. Oktober 18:30 Uhr

1010 Innere Stadt: Treffpunkt unter der Michaelerkuppel, Samstag, 11. Oktober 18:30 Uhr

1030 Landstraße: Treffpunkt vor dem Heeresgeschichtlichen Museum, Donnerstag, 16. Oktober 18:30 Uhr und Freitag, 7. November, 17:30 Uhr

1040 Wieden: Treffpunkt Mozartplatz Freitag, 17. Oktober 18:30 Uhr und Dienstag, 18. November, 17:30 Uhr

1050 Margareten: Treffpunkt Einsiedlerpark Samstag, 18. Oktober 18:30 Uhr und Donnerstag, 13. November, 17:30 Uhr

1060 Mariahilf: Treffpunkt Esterházypark beim Bunkerabgang, Donnerstag, 23. Oktober, 18:30 Uhr und Samstag, 8. November, 17:30 Uhr

1100 Favoriten: Treffpunkt Waldmüllerpark, Eingang zum Gräberhain (Landgutgasse 61), Freitag, 24. Oktober 18:30 Uhr und Donnerstag, 6. November 17:30 Uhr

1220 Donaustadt: Treffpunkt beim Eingang des Vienna International Center, Samstag, 25. Oktober, 18:30 Uhr

Die Touren finden bei jedem Wetter statt, sie sind barriere- und kostenfrei. Die Teilhabe an der Kunst ist für alle möglich, die Teilnahme an den Befragungen ab 16 Jahren.

Die Licht- und Medienkünstlerin Victoria Coeln verwandelt noch bis Mitte Jänner 2026 die Neue Burg der Hofburg Wien und den Heldenplatz in ein monumentales Kunstwerk, das täglich in den Abend- und Morgenstunden zu sehen ist. Anlass sind die drei Staatsjubiläen 1945, 1955 und 1995. Weitere Informationen unter www.coeln.at



