AVISO Pressekonferenz Caritas: 15.10., 9:30 Uhr: Versteckte Armut?

Pressekonferenz mit Caritas-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler und Katrin Gasior; Präsentation der Studie Versteckte Armut? - Das Armutsrisiko von nicht-alleinlebenden Frauen in Österreich

Wussten Sie schon, dass...

...sich mit einer Familiengründung das Armutsrisiko von Frauen deutlich erhöht und zwar mit jedem Kind stärker, während jenes von Männern sinkt?

...jede dritte nicht-alleinlebende Frau in Österreich ohne das Einkommen anderer Personen im Haushalt armutsgefährdet ist?

Wer in Österreich in einem Haushalt mit ausreichend Einkommen lebt, gilt als finanziell abgesichert – auch dann, wenn kaum oder kein eigenes individuelles Einkommen vorhanden ist. Hinter dieser Fassade gemeinsamer Ressourcen verbergen sich oft finanzielle Abhängigkeiten, die vor allem Frauen vulnerabel machen. Frauen übernehmen in Österreich den überwiegenden Teil unbezahlter Sorgearbeit, können daher weniger Erwerbsarbeit ausüben, werden schlechter bezahlt und geraten häufig in ökonomische Abhängigkeit.

Wer kein eigenes existenzsicherndes Einkommen hat, bewegt sich auf dünnem Eis: Eine Trennung, ein Jobverlust oder eine Erkrankung des Partners – von einem auf den anderen Tag kann das für viele Frauen in Österreich ein Leben unter der Armutsgefährdungsgrenze bedeuten.

Die von der Caritas in Auftrag gegebene Studie nimmt auf Basis bisher nicht ausgewerteter Daten die ökonomische Situation von nicht-alleinlebenden Frauen in den Blick, zeigt verdeckte Armutsrisiken in unterschiedlichen Lebenssituationen auf und beleuchtet strukturelle Ursachen. Ergänzt durch die Erfahrungen aus der Caritas-Arbeit werden auch politische Handlungsempfehlungen formuliert.

Ihre Gesprächspartner*innen sind:

Nora Tödtling-Musenbichler, Präsidentin Caritas Österreich

Katrin Gasior, Senior Research Fellow am Southern African Social Policy Research Insights (SASPRI), England

Datum: 15.10.2025, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8

1010 Wien

Österreich