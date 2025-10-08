Geballte Expertise bei Cross Country Ski Holidays

Maishofen/Salzburg (OTS) -

Pünktlich zum Winter-Saisonstart präsentiert sich Cross Country Ski Holidays mit einem umfassenden Relaunch der Website und einem 76 Seiten starken Katalog 2025/26. Damit setzen die nordischen Urlaubsspezialisten ein starkes Zeichen: Wer seinen Winterurlaub abseits des alpinen Pistentrubels auf schmalen Brettln oder Fellen verbringen möchte, findet hier die besten Adressen und schönsten Destinationen für Langlauf- und Skitourenurlaub in den Alpen – und die geballte Expertise für Loipenflow und Gipfelglück.

Die Spezialisten für Langlauf- & Skitourenurlaub von Cross Country Ski Holidays läuten die Wintersaison bereits jetzt ein und legen einmal mehr ein breit gefächertes Angebot vor. Sowohl auf der neuen Website als auch im druckfrischen, 76 Seiten starken Katalog für 2025/26 findet sich die geballte Expertise des nordischen Netzwerks. Hinter dem zertifizierten Qualitätssiegel für Langlauf- & Skitourenurlaub stecken rund 40 spezialisierte Hotels in den 23 schönsten Regionen in Österreich, Italien, Slowenien und Deutschland – handverlesen, qualitätsgeprüft und zertifiziert. Wer auf der Suche nach Top-Infrastruktur, authentischem Nordic Lifestyle und echter Loipen-Leidenschaft ist, ist hier an der richtigen Adresse.

Bei den Experten absteigen

„ Unsere Gäste wollen nicht lange suchen, sondern direkt in ihr Erlebnis starten – dafür sorgen wir “ bringt Obmann Enrico Comini das einzigartige Angebot auf den Punkt. „ Fachwissen, Herzlichkeit und maßgeschneiderter Service – bei uns steigen Winterurlauber bei Spezialisten ab, die ihre Leidenschaft teilen. Diese Expertise macht den Unterschied – und dieses Gesamterlebnis wollen wir mit unserer neuen Website und dem aktuellen Katalog noch sichtbarer machen. “

Praktischer Urlaubsfinder & tagesaktuelle Loipenberichte

Die neue Plattform langlauf-urlaub.com bietet jede Menge Inspiration für sanften Loipenflow und einsames Gipfelglück in frischem Design – ergänzt durch praktische Services: vom Urlaubsfinder über tagesaktuelle Loipenberichte bis hin zu inspirierenden Blogbeiträgen. Wer lieber blättert, greift zum neuen Katalog, der alle handverlesenen Partnerbetriebe und Top-Regionen im Alpenraum vorstellt – inklusive Tipps und Impressionen, die sofort Lust aufs Losstarten machen.