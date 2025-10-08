  • 08.10.2025, 07:04:02
  • /
  • OTS0003

Pressl: „Ergebnis zeigt Verantwortung für Österreich und die Gemeinden“

Gemeindebund-Präsident lobt verantwortungsvolle Einigung im öffentlichen Dienst – Bitte an Länder, Abschluss auch für Gemeinden umzusetzen

Wien (OTS) - 

Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl begrüßt den erzielten Abschluss bei den Gehaltsverhandlungen im öffentlichen Dienst: „Ein herzlicher Dank an alle Verhandlerinnen und Verhandler – diese Einigung war nicht selbstverständlich. Das Ergebnis zeigt Verantwortung und Augenmaß für Österreich, die Bundesländer und auch die Gemeinden. Dieser Abschluss beweist, dass die Sozialpartnerschaft in herausfordernden Zeiten funktioniert und zusammenhält.“

Gleichzeitig richtet Pressl eine Bitte an die Länder: „Damit das Ergebnis jetzt auch in den Gemeinden umgesetzt werden kann, bitten wir die Länder, diesen Abschluss auch für die Gemeindebediensteten anzuwenden.“

Informationen über den Österreichischen Gemeindebund:
Der Österreichische Gemeindebund ist seit 1947 die kommunale Interessensvertretung der österreichischen Gemeinden und Städte auf Bundesebene und repräsentiert insgesamt rund 70 Prozent der österreichischen Bevölkerung.

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Gemeindebund
Andreas Steiner, BA MA
Pressesprecher
Mobil: 0664/8238476 Tel.: 01/5121480-18
andreas.steiner@gemeindebund.gv.at
www.gemeindebund.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright