Pressl: „Ergebnis zeigt Verantwortung für Österreich und die Gemeinden“

Wien (OTS) -

Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl begrüßt den erzielten Abschluss bei den Gehaltsverhandlungen im öffentlichen Dienst: „Ein herzlicher Dank an alle Verhandlerinnen und Verhandler – diese Einigung war nicht selbstverständlich. Das Ergebnis zeigt Verantwortung und Augenmaß für Österreich, die Bundesländer und auch die Gemeinden. Dieser Abschluss beweist, dass die Sozialpartnerschaft in herausfordernden Zeiten funktioniert und zusammenhält.“

Gleichzeitig richtet Pressl eine Bitte an die Länder: „Damit das Ergebnis jetzt auch in den Gemeinden umgesetzt werden kann, bitten wir die Länder, diesen Abschluss auch für die Gemeindebediensteten anzuwenden.“

Informationen über den Österreichischen Gemeindebund:

Der Österreichische Gemeindebund ist seit 1947 die kommunale Interessensvertretung der österreichischen Gemeinden und Städte auf Bundesebene und repräsentiert insgesamt rund 70 Prozent der österreichischen Bevölkerung.