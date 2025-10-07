- 07.10.2025, 20:27:32
- /
- OTS0182
AVISO: Gehaltsverhandlungen Öffentlicher Dienst - Doorsteps mit Beamtenstaatssekretär Alexander Pröll heute um 20.45 Uhr
Heute Dienstag, den 7. Oktober 2025, um 20.45 Uhr finden Doorsteps der Verhandlungsparteien anlässlich der Gehaltsverhandlungen für den Öffentlichen Dienst im Bundeskanzleramt statt.
Termin für Medien:
20.45 Uhr
DOORSTEPS (für den Medientermin ist keine Tontechnik vorgesehen, bitte nehmen Sie bei Bedarf Tonangeln mit)
Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab sofort)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
Rückfragen & Kontakt
Bundespressedienst
Telefon: +43 1 53 115 - 202247
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NBU