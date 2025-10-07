AVISO: Gehaltsverhandlungen Öffentlicher Dienst - Doorsteps mit Beamtenstaatssekretär Alexander Pröll heute um 20.45 Uhr

Wien (OTS) -

Heute Dienstag, den 7. Oktober 2025, um 20.45 Uhr finden Doorsteps der Verhandlungsparteien anlässlich der Gehaltsverhandlungen für den Öffentlichen Dienst im Bundeskanzleramt statt.

Termin für Medien:

20.45 Uhr

DOORSTEPS (für den Medientermin ist keine Tontechnik vorgesehen, bitte nehmen Sie bei Bedarf Tonangeln mit)

Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab sofort)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.



HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).