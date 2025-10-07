- 07.10.2025, 17:53:32
KORREKTUR zu OTS0149 vom 07.10.2025: AVISO: Pressekonferenz zum Beginn der Kampagne „10 Tage gegen Phishing“
Pressekonferenz im Bundeskriminalamt unter anderem mit Generaldirektor Franz Ruf und dem Direktor des Bundeskriminalamts, Andreas Holzer, 10. Oktober 2025, 13 Uhr.
Zum Beginn der Kampagne „10 Tage gegen Phishing“ findet am Freitag, den 10. Oktober 2025, um 13 Uhr eine Pressekonferenz im Bundeskriminalamt statt. Neben dem Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, und dem Direktor des Bundeskriminalamts, Andreas Holzer, nehmen auch Vertreterinnen und Vertreter bzw. Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer privater Unternehmen daran teil.
Wann: Freitag, 10. Oktober 2025, 13 Uhr
Wo: Bundeskriminalamt, Josef-Holaubek-Platz 1, 1090 Wien
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme am Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig.
Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/yr3fz68y
Rückfragen & Kontakt
Bundeskriminalamt
Büro für Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: +43 1 24 836-985004
E-Mail: bk.presse@bmi.gv.at
Website: https://www.bundeskriminalamt.at
