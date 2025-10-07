  • 07.10.2025, 17:53:32
KORREKTUR zu OTS0149 vom 07.10.2025: AVISO: Pressekonferenz zum Beginn der Kampagne „10 Tage gegen Phishing“

Pressekonferenz im Bundeskriminalamt unter anderem mit Generaldirektor Franz Ruf und dem Direktor des Bundeskriminalamts, Andreas Holzer, 10. Oktober 2025, 13 Uhr.

Wien (OTS) - 

Zum Beginn der Kampagne „10 Tage gegen Phishing“ findet am Freitag, den 10. Oktober 2025, um 13 Uhr eine Pressekonferenz im Bundeskriminalamt statt. Neben dem Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, und dem Direktor des Bundeskriminalamts, Andreas Holzer, nehmen auch Vertreterinnen und Vertreter bzw. Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer privater Unternehmen daran teil.

Wann: Freitag, 10. Oktober 2025, 13 Uhr

Wo: Bundeskriminalamt, Josef-Holaubek-Platz 1, 1090 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme am Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig.

Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/yr3fz68y

Rückfragen & Kontakt

Bundeskriminalamt
Büro für Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: +43 1 24 836-985004
E-Mail: bk.presse@bmi.gv.at
Website: https://www.bundeskriminalamt.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
