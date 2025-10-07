- 07.10.2025, 17:40:03
AVISO: Morgiger Ministerrat der Bundesregierung im Bundeskanzleramt um 10.00 Uhr
Morgen, Mittwoch 8. Oktober 2025 um 10.00 Uhr, tritt der Ministerrat zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Vor der Sitzung finden Doorsteps und im Anschluss wie üblich ein Pressefoyer statt.
Termine für Medien:
9.45 Uhr
DOORSTEPS mit Bundesministerin Beate Meinl-Reisinger, Bundesminister Markus Marterbauer und Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (für die Doorsteps ist keine Tontechnik vorgesehen. Bitte bei Bedarf Tonangeln mitnehmen)
ca. 11.00 Uhr
PRESSEFOYER mit Staatssekretärin Elisabeth Zehetner, Bundesministerin Korinna Schumann und Staatssekretär Josef Schellhorn
Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass von 9.15 Uhr bis 9.45 Uhr und ab 10.15 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
Rückfragen & Kontakt
Bundespressedienst
Telefon: +43 1 53115 202444
