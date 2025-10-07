„Pro & Contra“: Drohnen, Datenklau, Desinformation – Sind wir schon in einem Krieg mit Russland? Mittwoch um 22:30 Uhr auf JOYN & PULS 4

Wien (OTS) -

Die Sicherheitslage in Europa ist angespannt. Drohnensichtungen über kritischer Infrastruktur in mehreren Ländern sowie Cyberattacken und Desinformationskampagnen allerorts lassen die Frage aufkommen: Befindet sich auch Österreich schon mitten in einem Krieg?

Die Debatte um die Sicherheitspolitik Österreichs wurde damit erneut angefacht. Denn um auf die Bedrohungslage zu reagieren, investiert die Dreierkoalition Milliarden Euro in die Aufrüstung. Expert:innen warnen außerdem vor einer ganz neuen Dimension der Spionage aus Russland und rät zu entsprechenden Vorkehrungen.

Könnte sich Österreich vor Drohnenüberflügen schützen? Wie soll Europa auf die hybriden Angriffe Putins reagieren? Und wie groß ist der russische Einfluss in Österreich?

Das und mehr diskutieren Klaudia Tanner (ÖVP), Militärstratege Gerald Karner, Politologe Johannes Varwick und Analyst für Desinformation Dietmar Pichler bei PULS 24-Infochefin Corinna Milborn im „Pro und Contra“-Studio.

PRO UND CONTRA

Mittwoch, 8. Oktober 2025, 22:30 Uhr auf PULS 4 & JOYN

Donnerstag, 9. Oktober 2025, 21:10 Uhr auf PULS 24 & JOYN

Interview:

Klaudia Tanner, Bundesministerin für Landesverteidigung, ÖVP

Studio Gäste:

Gerald Karner, Militärstratege und ehemaliger Brigadier des österreichischen Bundesheers

Johannes Varwick, deutscher Politologe und Präses des Wissenschaftlichen Forums für Internationale Sicherheit

Dietmar Pichler, Analyst für Desinformation am Institut zur Verteidigung der europäischen Demokratien

Moderation: Corinna Milborn