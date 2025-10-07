  • 07.10.2025, 16:35:03
  • /
  • OTS0174

Vom perversen Versuch, eine jüdische Gemeinde zum Schweigen zu bringen

Anzeige nach dem Verbotsgesetz gegen Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg/Steiermark/Kärnten

Salzburg/Graz/Klagenfurt (OTS) - 

Die Staatsanwaltschaft Graz hat eine anonyme Anzeige nach dem Verbotsgesetz gegen den Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde für Salzburg, Steiermark und Kärnten, eingestellt.


Rosen hatte im August dieses Jahres die abrupte Absage eines Filmes zweier Filmemacherinnen über jüdisches Leben in Salzburg unter gleichzeitiger Bemerkung, dass mit der Aufführung des Filmes zum damaligen Zeitpunkt niemand ein Gefallen getan werde, mit der systematischen Ausgrenzung und Brandmarkung jüdischer Kunst in der NS-Zeit verglichen. Der Präsident wies unter anderem darauf hin, dass die Gesellschaft offenbar bereits an einem Punkt angelangt sei, an dem sich manche nicht mehr mit jüdischen Themen und in der Folge wohl auch nicht mehr mit Juden selbst zeigen oder gar beschmutzen wollen, was ein fatales Signal sei.

Die Staatsanwaltschaft stellte klar, dass die von Rosen geübte Aburteilung keine Straftat, sondern eine legitime Meinungsäußerung gegen gesellschaftliche Ausgrenzung darstelle, die als scharfe Kritik und als Weckruf gegen Ausgrenzung formuliert sei. Der Kommentar sei schon objektiv nicht geeignet einen Tatbestand nach dem VerbotsG zu erfüllen.

Bemerkenswert: Die Kinoleitung hatte nach zunächst erfolgter Absage erklärt, bis Jänner 2026 keinerlei Ersatz-Termine für Aufführungen mehr zu haben. Nach entsprechender politischer und gesellschaftlicher Intervention konnte der Film in den Räumlichkeiten dann allerdings bislang elfmal gezeigt werden – darunter eine Premiere, bei der die zuvor angeblich verhinderte Kinochefin plötzlich anwesend war. Gleichzeitig wurden laut ORF-Berichterstattung Personen, die pro-palästinensische Flugblätter vor dem Kino verteilt hatten, in die Premiere eingelassen.

Für die Israelitische Kultusgemeinde liegt die Lüge auf der Hand. Der gesamte Vorgang und die anschließende anonyme Anzeige stellen den perversen Versuch dar, das Verbotsgesetz gegen jüdische Gemeinden und deren Funktionäre selbst zu verwenden, um Vergleiche hintanzuhalten und diese zum Schweigen zu bringen.

Rückfragen & Kontakt

Israelitische Kultusgemeinde für die Bundesländer Salzburg,
Steiermark und Kärnten
Mag.a Elke Hofgartner
Telefon: +43 316 712468
E-Mail: office@ikg-salzburg.at
Website: https://www.ikg-salzburg.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | JGG

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright