Produktrückruf: Himmeltau Feinste Grießflocken Honig 500g

Die Maresi Austria GmbH ruft den Artikel „Himmeltau Feinste Grießflocken Honig 500g“ mit der Chargennummer „RA25006601“ und dem Mindesthaltbarkeitsdatum „02.07.2026“ zurück.

Wien (OTS) - 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Packungen des Produkts „Himmeltau Feinste Grießflocken Honig 500g“ kleine Kunststoff-Fremdkörper befinden.

Aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes ruft die Maresi Austria GmbH diesen Artikel zurück. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung durch den Verzehr des Produkts kann nicht vollständig ausgeschlossen werden. Für das Produkt mit folgender Chargennummer und folgendem Mindesthaltbarkeitsdatum wird vom Verzehr abgeraten.

Himmeltau Feinste Grießflocken Honig 500g

Chargennummer: RA25006601

Mindesthaltbarkeitsdatum: 02.07.2026

GTIN: 9000275500619

Produkte mit den oben genannten Mindesthaltbarkeitsdatum können in den Filialen, in denen sie gekauft wurden, zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kund:innen auch ohne Kaufbeleg rückerstattet. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht wurde.

Andere Chargen und Produkte von Himmeltau sind nicht betroffen und können bedenkenlos konsumiert werden.

Für nähere Informationen wurde eine Maresi-Hotline unter der Telefonnummer 050 40 20 36 51 eingerichtet.

Rückfragen & Kontakt

Maresi Austria GmbH
Mag. Franz Pfeifer
Telefon: +436644563206
E-Mail: f.pfeifer@maresi.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender.
